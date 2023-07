Verificamos por usted: ¿Se puede usar la religión para pedir votos a favor o en contra de un partido político?

La participación de Arévalo ha provocado reacciones de descontento por parte de lideres religiosos evangélicos que señalan al candidato de “comunista” y de que su agenda política va en contra de los principios cristianos.

Varios han dejado clara su posición en los mensajes que dan a sus feligreses durante los servicios y reuniones religiosas, y estos han trascendido a las redes sociales con señalamientos en contra y otros a favor.

Expertos consultados indican que estos discursos caen en una falta electoral y que pueden ser sancionados por el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Agregan que los mensajes que puedan emitir a favor o en contra de un candidato político en esta contienda electoral pueden influir en los feligreses para que el día en que lleguen a las urnas emitan su voto por determinado partido.

Dado que el Estado de Guatemala es laico, como lo establece la Constitución Política de Guatemala, señalan que no es “ético” que los líderes religiosos escriban y tomen posiciones en torno a alguna candidatura, y debe haber una separación entre la religión y el Estado.

¿De dónde salió la información? En los últimos días varios líderes religiosos han lanzado desde el púlpito discursos tomando posición en contra del candidato presidencial Bernardo Arévalo, del Movimiento Semilla, que competiría junto a Sandra Torres, de la UNE, en la segunda vuelta electoral, el próximo 20 de agosto. La situación no ha pasado desapercibida en redes sociales donde internautas cuestionan estos mensajes, al considerar que inciden en el voto hacia la candidata de la UNE, que luego del 25 de junio reenfocó su campaña hacia puntos que son acorde a los principios cristianos. En esa línea, la Alianza Evangélica de Guatemala emitió el martes pasado un comunicado en el que, además de llamar a la población a acudir a las urnas a emitir su voto en la segunda vuelta electoral, “desaprueba categóricamente toda iniciativa, propuesta o propaganda” que esté en contra de esos valores, e insta al pueblo cristiano a la “elección” de un gobierno que los conserve. Dicha postura es considerada por los usuarios de las redes sociales como un rechazo directo hacia el Movimiento Semilla y su candidato Arévalo. ¿Cuál es el contexto? La Lepp en el artículo 219 define como propaganda electoral a “toda actividad, ejercida únicamente durante el proceso electoral, realizada por las organizaciones políticas, coaliciones, candidatos, afiliados, simpatizantes, personas jurídicas individuales y colectivas, con el objeto de difundir programas de gobierno; captar, estimular o persuadir a los electores…” Los mensajes que algunos líderes religiosos han lanzado a sus feligreses durante sus habituales reuniones indicándoles no votar por un determinado candidato a la presidencia, en este caso Arévalo, estarían llevando a que los miembros de las iglesias tomen una postura contra el candidato, y que esta posición se replique en su círculo cercano. A criterio de abogados y magistrados esta acción cae en la definición de propaganda electoral, con lo que se estaría cometiendo una falta como lo establece la misma normativa. “Cualquier ministro de cualquier culto, rabinos, padres, curas, pastores, tienen prohibido manifestarse sobre la política partidaria”, dice el constitucionalista Aquiles Faillace, de hacerlo se estaría cometiendo “coacción de electores”.

Por esto sabemos que es falso

En el reglamento de Ley Electoral y de Partidos Políticos (Lepp) en el artículo 67, en el inciso e), sobre medios prohibidos menciona que no será permitida: “Toda forma de propaganda valiéndose de creencias, actividades religiosas o invocando motivos religiosos, que influya en los ciudadanos a que se adhieran o se separen de partidos políticos, comités cívicos electorales o candidaturas determinadas”. Dos exmagistrados del TSE mencionan que los discursos que los líderes religiosos lanzan en favor de algún partido político caen en propaganda electoral, y según el artículo anterior estarían incurriendo en una falta y corresponde al Tribunal establecer la sanción correspondiente, mismas que se contemplan en el artículo 88 de la Lepp. Para el exmagristrado Gabriel Medrano, “la función de los ministros de culto es otra y es una función eminentemente de tipo religioso, de acompañamiento espiritual a sus feligreses y que no es su competencia hacer proselitismo político”. Señala, además, que en este momento los resultados de la primera vuelta aún no son definitivos, por lo que todavía no está permitido hacer propaganda electoral. El artículo 67 se incluyó en el reglamento de la Lepp precisamente por la tendencia agrupaciones o líderes políticos de utilizar la religión como medio para influir en la población, comenta un exmagistrado, quien agrega que en este momento al TSE se le hace difícil controlar este tipo de faltas debido a la turbulencia que rodea el proceso electoral, pues aún están en el proceso de revisión de escrutinios tal como lo mandó la CC. Por otro lado, dado el revuelo que han causado los mensajes de los lideres religiosos en redes sociales es probable que el Tribunal ya tenga conocimiento de la situación, y tendría que emitir una sanción, que incluso, podría recaer sobre la organización política a la que están favoreciendo con los mensajes, agrega.