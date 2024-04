En el 2022 el Congreso de la República aprobó un pago de Q36 mil a cada excombatiente que prestó servicio militar durante el conflicto armado interno. El programa impulsado por la Ley Temporal de Desarrollo Integral contempla un pago de Q 1 mil por 36 meses a cambio de trabajos de reforestación.

Actualmente el programa es ejecutado por el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y tiene inscritos 44 mil 100 personas. Pero ayer, en una reunión en la bancada Valor, en donde asistieron los representantes de los veteranos militares y del despacho ministerial pidieron una modificación a la normativa legal para agregar a más de 60 mil personas que inicialmente se quedaron fuera.

En total estarían inscritos 104 mil exmilitares.

Para ser efectivo el pago a los restantes, el Ministerio de la Defensa Nacional deberá tener un registro de quienes buscan incorporarse al programa social que consiste en: reforestar, proteger o conservar los bosques, así como participar en proyectos educativos en materia ambiental.

Amenaza

La ley que nació durante la administración del expresidente Alejandro Giammattei, no cuenta con un respaldo financiero, esto según las autoridades de la cartera del Mides. Durante la citación a los funcionarios, los veteranos manifestaron que muchos quedaron fuera por lo que buscarán el apoyo de diputados para impulsar un cambio a la normativa.

Carlos Ajcalon, representante de los veteranos, dijo que el tema debe de ser tomado como prioridad, porque todos los que no fueron incluidos en la ley, identificada con el número 51-2022, se sienten en una situación desigual.

“Los veteranos ya no esperan más, ya tratamos de calmarlos, pero si los ministros no cumplen, los veteranos se van a levantar a un paro nacional y no podremos calmarlos. No es una amenaza, sabemos que lastimamos al pueblo de Guatemala y a la gente más humilde, pero no hay otra manera”, indicó Ajcalon.

Reajustes

Actualmente el Mides necesita Q500 millones para poder cumplir con el pago, esto solo para cubrir a los 44 mil 100 que están inscritos, según lo declarado por la viceministra de Protección Social, Bertha Zapeta.

La funcionaria explicó que tuvieron que tomar recursos del Fondo de Desarrollo Social (Fodes) para cumplir con los actuales beneficiarios del proyecto.

“Hemos hecho movimientos desde nuestro presupuesto para poderles dar soluciones financieras. Llevamos ya realizadas dos transferencias y hoy justo comienza la tercera, la de marzo, con 44 mil veteranos inscritos”, expresó Zapeta.

La viceministra indicó que necesitan una ampliación para seguir con los pagos puntuales. “Aproximadamente Q500 millones para cumplir con lo que está establecido. Estos ya están registrados (…) el señor ministro lo ha considerado como parte de los planes de ampliación presupuestaria”, acotó.

Pero el diputado Elmer Palencia del bloque Valor, quien ha fiscalizado la ejecución de la ley, indicó que solamente hace falta que se liberen los fondos.

“Ya hicieron la ampliación con la estructura interna del Mides, entonces solo esperan de Finanzas para trasladarlo. Eso no tiene que venir al Congreso, no es algo que debamos de ver nosotros”, refirió.

Buscan apoyo

El diputado Palencia indicó que ve positiva la petición de los veteranos militares. Incluso dijo que ya existe apoyo de algunos otros bloques para aprobar una reforma de ese tipo.

“Existen 104 mil 846 veteranos inscritos en ayudantía del Mindef, esa es la totalidad”. Entonces haciendo uso del artículo cuatro constitucional, derecho de Igualdad, todos tienen derecho a ser derecho a ser incluidos dentro de ese programa”, explicó.

No existe una posible fecha para que se presente la iniciativa de ley que buscaría ampliar el número de veteranos beneficiados con la ley. Pero según el diputado, el tema ya está comenzando a ser socializado con otras bancadas.

“Junto con otros bloques legislativos estamos trabajando en una iniciativa de ley que permita reformar el decreto 51-2022 para que sean beneficiados los que no fueron inscritos”, concluyó.