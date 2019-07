Vicepresidenciable del partido Vamos ofrece facilidades para la creación de empleos

El vicepresidenciable de Vamos, Guillermo Castillo, habla de las acciones que llevará a cabo de ganar las elecciones. (Foto Prensa Libre: Esbin García)

El abogado César Guillermo Castillo Reyes, vicepresidenciable del partido Vamos, conversó en el programa Sin Filtro Electoral, de Prensa Libre y Guatevisión, sobre el trabajo que desarrollará desde su función, si gana las elecciones del 11 de agosto.

¿Qué lo llevó a aceptar la nominación a la Vicepresidencia por el partido Vamos?

Era gerente de Intecap cuando el doctor Alejandro Giammattei era director de Presidios. Le dábamos capacitación a los privados de libertad. Luego, le perdí la pista. Hace dos años y 10 meses, me busca y me invita a formar un partido político diferente. Me gustó el proyecto, porque tiene principios y deseos de trabajar por el país, y me involucré.

De ganar la segunda vuelta electoral, ¿cómo estará integrado el gabinete?

Somos el único partido que ha presentado plan nacional de innovación y desarrollo. Previo a la primera vuelta, presentamos a líderes de las distintas mesas de trabajo: educación, salud, gobernación. Hemos acoplado a personas de primer nivel, capacitadas, correctas, que quieren al país, y en esa línea ya tenemos definidas a muchas de ellas.

Estamos esperando unos días para dar a conocer los nombres.

¿Cómo visualiza el tema del presupuesto y del endeudamiento externo?

El ministro de Finanzas nos dio las proyecciones para el 2020, alrededor de Q92 millardos. Nuestra intención es ajustarlo al Plan Nacional de Innovación y Desarrollo.

Habrá que revisarlo. El endeudamiento no debe llenar la brecha entre la recaudación y otros rubros del presupuesto. Tenemos casi Q130 mil millones. La deuda es grande. Muchos dicen que hay capacidad de endeudamiento, lo que no tenemos es capacidad de pago. Nuestro déficit no debe encaminarse al endeudamiento, sino a hacer eficiente el presupuesto.

¿Cuál es su visión sobre el tamaño del Estado?

El Estado no debe ser un generador de empleo, sino un facilitador al sector empresarial y al productivo para que generen empleo. Son casi 500 mil personas las que integran en este momento el sector gobierno. Es necesario hacer una revisión, porque lo que se requiere es un aparato estatal más eficiente.

¿Cómo logrará la transparencia del gasto viendo la oposición en el Congreso?

Crearemos una comisión presidencial que se dedique a la luchar contra la corrupción, con Cicig, sin Cicig, con órganos asesores, sin ellos. Es imperdonable que se gaste tanto dinero en corrupción, es una lucha a la que le tenemos que apostar.

¿Qué acciones emprendería al frente del Conasán?

La Ventana de los Mil Días es fundamental. Tenemos que apostarle a que los niños puedan tener alimentación y vitaminas para un crecimiento adecuado, pero también las madres deben tener los complementos vitamínicos para llegar en mejores condiciones al parto.

¿Cómo evitará que los programas sociales sean clientelares?

No podemos evitar los programas sociales; los fortaleceremos. Vamos a enfocarnos en la lucha contra el esquema clientelar y corrupto en el que nacieron. Tenemos que trabajar en dotar otro esquema de proyectos productivos. No bastan solo los programas sociales.

La mayor cantidad de mis energías y de recursos que disponga los enfocaremos en la mujer, pilar de la sociedad.

Carrera en el Estado

Abogado y notario de profesión, es director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Guatemala.

Fue magistrado de sala de la Corte de Apelaciones, del 2009 al 2014.

Durante cinco años fue gerente general del Instituto Técnico de Capacitación y Productividad (Intecap).

Fue viceministro de Trabajo y Previsión Social en el 2004 y en el 2005.

También ejerció la docencia universitaria.

¿Cuál cree que es el principal problema que afecta la educación?

En la primaria necesitamos una verdadera reforma educativa. Es necesario actualizar mucho a los maestros. Hay unos 20 mil que no están cumpliendo con esto. En otros países les pagan a los docentes por lo que los niños aprenden; nosotros lo hacemos por la cantidad de alumnos que se gradúan.

No podemos seguir teniendo a los niños sentados en blocks. A nivel superior, no podemos seguir con carreras universitarias de garaje, especialmente en las ciencias exactas, que es lo que más está demandando el sector productivo para puestos de trabajo.

¿Cómo llevaría a cabo la gestión del trabajo?

Guatemala es uno de los tres países de América Latina con mayor cantidad de emprendedores, pero estamos haciendo muy poco por ayudarlos. Hay más de 400 mil pymes, micro en particular, formadas por una persona o por dos familiares; a ellos hay que apostar. En Guatemala, las personas no migran porque quieren, sino porque no se les están dando las condiciones necesarias.

¿Cuál es la postura de su partido en el caso de que Guatemala sea declarado tercer país seguro?

Es muy delicado, nosotros lo hemos sugerido. Afortunadamente, la Corte de Constitucionalidad hizo su papel y le ordenó al presidente Jimmy Morales que no firme ese acuerdo. El 14 de enero del 2020, el presidente Morales se sacudirá las manos, se irá y le deja, no al nuevo gobierno, sino al país, el problema de recibir migrantes de cualquier parte del mundo. Bastante tenemos con nuestros connacionales, como para atender a otros.

¿Qué opina del nombramiento de personas allegadas a este gobierno en el servicio diplomático, sin estar capacitados?

Esto raya contra la meritocracia. No podemos nombrar en cargos tan importantes a personas por compadrazgo. Nosotros tenemos una idea clara para evaluar nuestras representaciones en el exterior. Los embajadores tienen que cumplir con su verdadero papel de buscar mercados para nuestros productos o inversionistas.

En algún momento se mencionó que su partido dejaría en su gobierno a ministros del actual Ejecutivo.

Es negativo. En ningún momento hemos pensado en funcionarios del actual Gobierno. Se referían a Gobernación y Relaciones Exteriores. Ese no está en nuestro esquema, nosotros tenemos gente calificada que iría a esas posiciones.

Se ha dicho que existe mucha similitud entre su partido y FCN-Nación, como la participación de militares.

Nosotros hemos sido objeto de una terrible campaña negra, sucia, baja y ética. Firmamos el pacto de no agresión y hemos hecho nuestro esfuerzo para no complicarle la existencia a ningún otro candidato. A nuestro candidato lo han vinculado con militares, pero nadie dice con quiénes.

¿Qué alianzas han hecho de cara a la segunda vuelta?

Más que alianzas, nos hemos reunido con simpatizantes de partidos como Humanista y Creo. Además, con alcaldes y diputados electos y no reelectos, organizaciones indígenas, jubilados, sindicalistas y reforestadores.

Cuando dice reforestadores, ¿se refiere a expatrulleros?

Exactamente. Nos están pidiendo que continuemos con el programa Bosques y Agua para la Concordia. Estamos viendo de qué manera se institucionaliza la reforestación, la cual es obligada en el país.

¿Qué piensa del caso de los aviones Pampa III?

Fue un error. No hay nada peor para un gobierno que tener que dar marcha atrás en sus decisiones, al igual que lo de tercer país seguro.

