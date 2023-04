Virginia Laparra: defensa pide revisar los delitos de la exfiscal y MP y querellantes se oponen a solicitud

La defensa de Laparra tenía previsto presentar cuatro solicitudes a la juzgadora. Sin embargo, al comienzo de la audiencia renunciaron a dos y solo plantearon la reforma del auto de procesamiento y la revisión de medidas de coerción (prisión preventiva).

La fiscalía, el denunciante Lesther Castellanos, actual Relator contra la Tortura, la Procuraduría General de la Nación (PGN) y los querellantes, entre ellos la Fundación contra el Terrorismo, se opusieron a lo solicitado por la exfiscal, argumentaron que la petición está fuera de tiempo.

La defensa de Laparra justificó su petición de reformar el delito porque el señalamiento contra la exfiscal está tipificado en la ley de Acceso a la Información Pública.

Los abogados de Laparra plantearon que se considere el delito de revelación de secretos, que está incluido en la Ley Contra la Corrupción. Sin embargo, la jueza negó la petición y resolvió que se mantiene el delito.

La segunda solicitud a la jueza fue que le concediera arresto domiciliario a Laparra en la capital, la defensa expuso que la detenida se comprometía asistir a un juzgado para firmar un libro de su permanencia en el país, no tener comunicación con personas cercanas al caso y garantizar la continuidad del proceso.

La defensa de Laparra presentó a la juzgadora documentos para respaldar la petición, pero una vez más el MP, denunciante, PGN y los querellantes se opusieron.

Cuestionan cobertura periodística

La fiscal Judith Villagrán, en su relato para oponerse a la petición de la ex fiscal de la Feci, expuso a la jueza: “Entre el día de anteayer y hoy a la presente hora, se encuentra en la plataforma de Twitter más de 30 publicaciones que motivan el apoyo a la señora Virginia Laparra por estar, según las páginas, injustamente aprehendida. Esta audiencia está siendo transmitida por el derecho de la publicidad, pero advierto la posible manipulación que puede haber”.

Castellanos secundó Villagrán y expuso a la jueza: “Ella no es la que tuitea (Virginia Laparra), estas personas la perjudican porque mienten (señaló a periodistas). Y eso es influir y obstaculizar, si no recordemos el caso de José Rubén Zamora. Está de más decirlo, lo que se ve no se pregunta señora jueza”.

“La verdad real e histórica de los hechos, verdad, no tergiversar la verdad como se ha hecho en muchas ocasiones y no solo porque se manifiesta por las partes, medios de comunicación”, indicó Castellano.

“¿Se litiga mediante qué? los recursos legales, no mediante publicaciones, no mediante indicaciones, insinuaciones en contra del aparato judicial es por ello que existen los presupuestos legales procesales de peligro de fuga y obstaculización a la averiguación de la verdad”, dijo al resolver la jueza Acú Recinos.

Para el 21 de abril se programó la audiencia de etapa intermedia, el Ministerio Público presentará la acusación y pedirá que Virginia Laparra sea enviada a juicio.