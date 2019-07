¿Qué deberían hacer los salvadoreños y hondureños para pedir asilo a Estados Unidos?

Este acuerdo no especifica nacionalidad de la persona que requiere asilo por ende no solo puede ser de El Salvador u Honduras pero también puede ser Somalí, Libio, Iraní, Haitiano. No creo que haya mucho problema con Venezolanos u otros países hispanos pues es la misma cultura. Habrá mucho problema con todo nacional de países musulmanes que serán trasladados a Guatemala para darles asilo en caso Estados Unidos no se los de. La administración Trump vio en el corrupto de Jimmy Morales como su mejor títere. Trump le da asco Guatemala y literalmente se limpia el trasero con el sufrido pueblo guatemalteco.