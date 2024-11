Retiran categoría internacional a aeródromo de Quetzaltenango: Este es el plan para reactivarla

El aeródromo de Quetzaltenango, conocido también como el Aeropuerto Los Altos, podría comenzar con la ejecución para su internacionalización en el año 2026, a partir de un plan de 5 fases que espera planificar el proyecto el año 2025. No obstante, la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) recalcó que la ejecución en estas fechas depende de factores externos por lo que no se puede asegurar.

El 4 de agosto de 2023 la DGAC informó la internacionalización del Aeropuerto Los Altos, en Quetzaltenango. No obstante, Carlos Riveiro, encargado de los Aeródromos Nacionales y del proceso de certificación del Aeropuerto Mundo Maya de la DGAC, señala que se denominó internacional por la administración anterior sin contar con una certificación o los requisitos mínimos para ser considerado uno.

Actualmente este aeródromo es de uso doméstico, según Riveiro y solamente recibe vuelos nacionales. Para que se realice un cambio, el encargado de los Aeródromos Nacionales señaló que la actual administración pidió un plan estratégico para llevar la infraestructura a los niveles óptimos y luego de eso, analizar su transición a un aeropuerto internacional aunque advirtió de que lograr esta certificación depende de la inversión del estado, el presupuesto y análisis.

Este plan estratégico, comentó Riveiro, cuenta con puntos a corto, mediano y largo plazo. A corto plazo sigue siendo la contratación de más personal y creación de manuales, lo cual, Según Riveiro, esto último ya se comenzó a realizar. Los planes a mediano y largo plazo incluyen la construcción de una torre de control, el reclutamiento de bomberos aeronáuticos, centros de emergencia, operaciones de radio, entre otros.

¿Qué le hace falta?

Motty Rodas, directora ejecutiva de la Asociación Guatemalteca de Líneas Aéreas (AGLA), señaló que actualmente el aeródromo no cumple con los requisitos básicos que solicita la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), tales como planes aviares, servicios de aduanas y migración. “(Integrar) todos los servicios que se requieren para un aeropuerto internacional como tal”, expresó Rodas.

A esto, Riveiro agregó que es necesario cumplir con la parte mínima de personal, la presencia de bomberos aeronáuticos, seguridad física y espacios para la Superintendencia de Administración Tributaria, el Ministerio de Gobernación, en términos de aduanas y migración. Aunque para este último punto, Riveiro argumentó que ya se cuentan con los espacios.

Para que este aeropuerto se convierta en internacional, Rodas externó que todavía hay un “largo camino" por recorrer. La directora ejecutiva de AGLA precisó que, si se trabaja de manera rápida y rigiéndose a las regulaciones y normas de la OACI, se podría conseguir.

¿Qué debe cambiar?

Para Rodas hay dos puntos a los que se les debe poner atención: la ampliación de la pista y la supuesta existencia de un obstáculo que dificulta las operaciones.

Sobre el tamaño de la pista, Rodas explicó que la mayoría de las aerolíneas internacionales no operan aeronaves pequeñas, sino que regularmente son de gran envergadura. “Definitivamente, ante las condiciones en las que se encuentra ese aeropuerto, —los aviones grandes—, no podrían ingresar a ese lugar”, expresó Rodas.

No obstante, Riveiro pronunció que la pista ya no puede ampliarse, puesto que ya no se cuenta con más terreno. A pesar de esto, el encargado de los Aeródromos Nacionales señaló que se podrían ampliar las plataformas y la terminal, además de las aéreas de carga y de pasajeros.

Riveiro aceptó que debido al largo y la altitud de la pista, solo se podrían recibir cierto tipo de aeronaves, pero que esta se encuentra en buenas condiciones y que se ha logrado reorganizar la administración.

Introducción al turismo

Rodas indicó que luego de que este aeropuerto cumpla con todos los requisitos, es necesario evaluar la demanda, puesto que las aerolíneas, siendo un negocio, buscarán un aeropuerto que sea rentable para sus operaciones.

Para esto, Rodas aseveró que aunque cree que sí existe algún tipo de demanda, es necesario un estudio de factibilidad. A partir de esto, las aerolíneas considerarán operar en este aeropuerto.

Harris Whitbeck, director del Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat), expresó que desde el sector turístico se ve con "mucho interés" que el aeródromo de Quetzaltenango reciba vuelos internacionales. “Creemos que este departamento tiene mucho potencial para desarrollar su oferta turística”, señaló Whitbeck, quien agregó que para impulsar el turismo en el sector, se buscará crear el Centro Nacional de Artesanías y Textiles, el cual será un nuevo destino de interés a visitar Guatemala.

Solo un aeropuerto internacional certificado

Actualmente solo hay dos aeropuertos internacionales en el país: el Aeropuerto Internacional La Aurora y el Aeropuerto Internacional Mundo Maya, en Flores, Petén. No obstante, Rodas resalta que aunque Mundo Maya está denominado como internacional, no funciona como tal. Añade que primero se debe apostar a este aeropuerto y ya cuando su operativo sea 100% internacional, buscar la habilitación de un tercero o, incluso, un cuarto.

Riveiro explicó que el proceso de certificación de este aeropuerto ya se encuentra avanzado y que cuentan con los manuales necesarios y los bomberos aeronáuticos para la seguridad.