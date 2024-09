“Era muy alegre y le gustaba cuidar a sus gatitos”: Madre de Heidy Melissa pide justicia por la muerte de su hija

Este lunes 16 de septiembre se realizó el funeral de Heidy Melissa Ortiz López, de 11 años, quien perdió la vida en un incidente armado que se registró en la zona 7 de Mixco el domingo último.

La pequeña se encontraba con familiares viendo el recorrido de las antorchas por la celebración de los 203 años de Independencia.

María Tomasa López, madre de Heidy Melissa, recordó a su hija: “Era una niña bien alegre, le gustaba ir a la escuela. Le gustaba cuidar y jugar con sus gatitos. Me quitaron a mi niña”.

López indicó que la pequeña le pidió permiso para ir a ver las antorchas. “Otros años ha ido y no había pasado nada, no esperábamos esto. Ese día me la matan”, relató.

Pidió a las autoridades investigar y dar con el responsable de la muerte de su hija.

“Mi hija fue víctima de la delincuencia, me la quitaron”, expresó la madre de Heidy Melissa.

“Soñaba con ser maestra”

Keren Yoc, maestra de 3ro primaria, contó que Heidy Melissa fue una de sus alumnas y se destacó por ser alguien que le gustaba compartir con sus compañeros.

También relató que le gustaba acompañarla mientras calificaba las tareas de los alumnos.

“El viernes ella participó en las actividades cívicas, concursó en la gimnasia rítmica. Me va a hacer mucha falta en el salón de clases, es muy doloroso”, expresó.

Yoc indicó que la pequeña Heidy Melissa soñaba con ser maestra.

Autoridades explican el hecho

La Policía Nacional Civil (PNC) dio a conocer que el supuesto responsable del ataque armado fue capturado e identificado como Wilson "C", de 18 años, quien fue vapuleado por una turba y sufrió golpes.

Según la investigación preliminar de la PNC y el Ministerio Público (MP), "C" pretendía disparar contra Marlon "B", quien es hermano de la menor fallecida.

Las pesquisas señalan que, Marlon "B", al percatarse de las intenciones forcejeó con su agresor y en ese incidente resultó herida la niña, quien más tarde perdió la vida.