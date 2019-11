Localizan a tres hombres muertos y una camioneta abandonada en ruta a Mataquescuintla

View this post on Instagram

#San_Jose_Pinula🚨 VEHÍCULO IMPACTOS DE BALA ES ABANDONADO En el km 37 ruta que de San José Pinula conduce a Mataquescuintla, fue encontrada una camioneta placas P839DPF con varios impactos provocados por proyectil de arma de fuego. Bomberos Voluntarios que fueron alertados indicando sobre tres fallecidos, se dirigieron al lugar a cubrir la emergencia; pero a su llegada constataron que el vehículo había sido abandonado. Por lo que quedan a la espera de fiscales del ministerio público para las respectivas investigaciones.