Tres adultos y un menor de edad mueren en ataque armado en zona 21

Para empezar ha Bukele nu el beneficio de la duda, es un narcisista y un déspota que no busca consensos. Segundo el presidente de Guatemala no debe imitar esos errados pasos de no respetar los contrapesos del poder. Por otro lado la violencia no se combate con violencia, ya el pasado de Giammatei lo estigmatiza, como que ande pensando en soluciones rápidas que resuelven nada. Cierto que la delincuencia se debe combatir, pero cuidado con lo que se insinúa. El estado debe tener más categoría que las pandillas, y resolver los problemas de seguridad con inteligencia, con la ley , y con prevención. Cárcel si, pena de muerte NO.