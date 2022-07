Video: Cámara graba el fuerte accidente entre un motorista y un pasajero que descendía de un bus extraurbano

En ese momento, un motorista que circulaba a gran velocidad embiste al pasajero y ambos caen en el pavimento.

Los otros pasajeros del bus extraurbano bajan para auxiliar a la persona afectada. También otras personas que estaban alrededor y conductores de motocicleta asisten a la persona.

El video fue compartido por la Policía Municipal de Transito de Villa Nueva, que lamentó el hecho y aseguró que habría sanciones para el conductor de la motocicleta.

“Lamentamos que un pasajero resultara herido por la irresponsabilidad de un motorista. Vamos a sancionar estos actos y hacemos saber a los motoristas que según los artículos 184-11 y 184-12 la multa asciende a Q500“, fue el anuncio de las autoridades.

Los comentarios de los usuarios en redes sociales mostraron opiniones divididas. Por un lado un grupo afirmó que la culpa era del motorista por ir a excesiva velocidad.

Por otro lado, otros internautas responsabilizaron al conductor del bus extraurbano y dijeron que no se estacionó en una zona autorizada y lo hizo en plena circulación vial, lo que ocasionó el accidente.

“Estoy de acuerdo que multen al motorista pero el de la culpa fue el de la camioneta también por no estacionarse bien” y “La culpa es de los dos, uno por no ver antes de bajarse y el otro por ir en un carril que no le corresponde“, fueron los comentarios más destacados.