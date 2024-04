“Los soldados quemaron mi casa. No sé por qué motivo lo hicieron. Nosotros no teníamos armas. No teníamos nada“, relató este martes María Avilés Torres, una indígena ixil que perdió a sus padres y tres hermanos por el Ejército de Guatemala, en el juicio por genocidio en contra del general retirado Manuel Benedicto Lucas García.