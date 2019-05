Vicepresidente dice que aún evalúan pago a exmilitares que exigen indemnización

esta accion solo nos demuestra, lo que en realidad a ocaciondo el Ejercito, en un pais dividido, con hambre, y ahora debido a ese conflicto armado propiciado por el egoismo de las elites en el pais, de ser de venganza, y el continuo abuso por parte de los ex guerrilleros, y ahora los ex pac, y ex soldados que con gran argucia dicen ser 1.7 millones de ex combatientes cuando no creo que llegaran ni a 200 mil entre soldados registrados en el ejercito y ex pac paramilitares metidos al conflicto. Sin duda alguna en ese dis que movimiento, no solo sus lideres estas escondiendo algo, sino quienes estan detras de eso, que seguramente son los generales que forman parte de AMEVILGUA, que en un momento tan trascendental de division y polarizacion del pais, salen a dividir mas al pais, y seguramente algo les salpicara de todo ese fraude que se llama movimiento nacional de ex combatientes.