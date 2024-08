A pesar de la alerta en Guatemala por la viruela símica y el brote en ciertas regiones, el riesgo de contagio es bajo asegura la cartera de Salud, que además aclara que no se esperan escenarios como en la pandemia del covid-19.

Ante la alerta por el mpox (viruela del mono), el Ministerio de Salud y Asistencia Social (Mspas) dio a conocer los pasos que Guatemala está tomando para enfrentar el nuevo brote de la enfermedad, fortaleciendo los sistemas de monitoreo, y explicó que no se propaga igual que el covid-19.

El doctor César Conde, director del Laboratorio Nacional de Salud, considera que, si bien hay preocupación a partir de los avisos a nivel mundial, aclara que actualmente, no se han reportado casos de la enfermedad en Guatemala, lo que significa que la población no enfrenta un riesgo inmediato.

“No prevemos una expansión significativa de la enfermedad en el país, por lo que la situación está controlada”, afirmó el funcionario.

Durante el primer brote de la enfermedad, entre 2022 y 2023, en Guatemala se registraron 406 casos de mpox y un fallecido, pero de momento no hay reportes de pacientes afectados con la nueva variante peligrosa de esta enfermedad que originó el repunte de casos en África.

¿Cuáles son las primeras medidas en Guatemala?

Conde explicó que el 19 de agosto de 2024 se actualizaron los lineamientos para la vigilancia de la enfermedad, que incluyen instrucciones para médicos, enfermeras y demás trabajadores de la salud sobre cómo reportar y enviar muestras al Laboratorio para los análisis correspondientes.

Aunque en Honduras se implementaron puestos de control en fronteras y aeropuertos, Conde considera prematuro este enfoque, y argumentó que la detección debe enfocarse en los servicios clínicos, donde los pacientes buscan atención.

Aunque se considera de bajo riesgo para Guatemala, las autoridades de salud aseguran que el Laboratorio Nacional dispone de los métodos de evaluación necesarios para identificar casos de la viruela símica (Foto Prensa Libre: Mspas)

“Las medidas preventivas implementadas están funcionando, y hasta el momento no hay indicios de un riesgo inminente para la población en Guatemala”, aseguró.

Aunque no se han presentado casos en el país, al ser declarada una emergencia de importancia internacional, el Mspas cuenta con un plan de acción, que se resume en los siguientes pasos:

1. Vigilancia epidemiológica

Se fortalecerá la vigilancia en los servicios de atención médica para identificar y reportar casos sospechosos de viruela del mono.

Desde ya se comunicó a través de informes actualizados las características de la enfermedad, signos y síntomas y el proceso para la toma y envío de muestras de laboratorio.

Existen protocolos de comunicación con países vecinos y autoridades sanitarias internacionales.

Los procesos antes descritos hacen que la vigilancia sea activa para la identificación temprana de casos sospechosos.

2. Diagnóstico y tratamiento

El laboratorio nacional de salud está preparado para realizar la prueba diagnóstica en pacientes con lesiones en la piel.

El sistema de salud está preparado para proporcionar cuidados de apoyo para casos sospechosos de viruela símica.

¿Cómo se detectan los casos de mpox?

En cuanto a la detección de casos, Conde mencionó que las pruebas se centrarían en PCR, que los médicos utilizan para detectar la presencia de virus en el cuerpo.

Eventualmente, ante un caso sospechoso, estas muestras se tomarían de las lesiones cutáneas de los pacientes.

Conde aclaró que el país ya tiene experiencia en la vigilancia de esta enfermedad, destacando que en 2022 Guatemala registró el 40 por ciento de los casos de Centroamérica, lo que muestra la eficacia de su sistema de vigilancia epidemiológica.

¿Por qué no es el nuevo COVID?

Luego de que haber experimentado una pandemia como la del Covid-19, Conde dijo que es comprensible que se hayan activado las alarmas con la noticia de un nuevo brote a causa de un virus.

No obstante, asegura que existe evidencia científica suficiente que apuntan a que hay bajas posibilidades de que se repita un escenario como el de los años 2020-2022, incluso si hubiesen casos confirmados en Guatemala o en la región.

“Este brote no tiene la misma capacidad de propagación que el COVID-19. No estamos ante una pandemia, sino ante un brote más controlado que no se espera que alcance los niveles de expansión que con coronavirus”, dijo Conde.

Aunque la viruela símica también es viral, su forma de contagio es diferente y es la principal diferencia entre una y otra enfermedad, tales como:

En este caso, la transmisión no es por el aire, como con el COVID-19, sino a través de contacto directo con fluidos corporales, lo que reduce significativamente su prevalencia y riesgo de propagación masiva.

La transmisión del virus es más difícil porque se da principalmente a través del contacto directo con las mucosas, es decir, las membranas húmedas que recubren partes del cuerpo como la boca, la nariz, y los ojos. Razón por la que el contacto sexual aumenta las posibilidades de infección.

Este virus requiere un contacto más cercano y directo para transmitirse, lo que hace que su expansión sea menos probable y más controlable.

Según Conde, “estas son las razones por la que no se espera que este brote sea tan extendido o severo como lo fue el COVID-19”.

Signos y síntomas

Los signos y síntomas del mpox suelen comenzar una semana después de la exposición, pero pueden hacerlo también en un periodo pasados entre 1 a 21 días.

Los síntomas suelen durar de 2 a 4 semanas, o más en personas en caso de que el paciente tenga un sistema inmunitario débil.

Síntomas frecuentes, según la OMS:

erupción cutánea

fiebre

dolor de garganta

dolor de cabeza

dolores musculares

dolor de espalda

falta de energía

ganglios linfáticos inflamados.

Aunque usualmente el primer síntoma es una erupción cutánea, otros síntomas diferentes pueden presentar antes.

La erupción comienza como una mancha que se convierte en una vesícula llena de líquido y puede picar o doler. Según la OMS, a medida que la erupción se cura, las lesiones se secan y se cubren de costras que terminan por caer.

Un punto importante que subraya la OMS, es que los pacientes son contagiosos hasta que todas las lesiones hayan cicatrizado y se haya renovado la piel.

