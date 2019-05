250 cetáceos masacrados y un mar teñido de rojo, así es la polémica tradición que practican en las Islas Feroe

Las Feroe son un archipiélago que se encuentra en el norte de Europa entre Escocia e Islandia.

Cada año las embarcaciones acorralan a ballenas y delfines, hacen que se acerquen a la playa y cuando están cerca comienza la matanza, la tradición es conocida como ‘Grindadráp’ y se remonta a 500 años atrás.

Este año la primer ciudad en sentir la furia de sus pobladores contra las ballenas fue Torshav, donde esta semana mataron a 250 cetáceos, en todo el archipiélago se calcula que mueren al año 900 animales.

Cientos de hombres los atacan con arpones y provocan el desolador paisaje. Después juntan los cadáveres a la orilla y los presentes destripan a los cetáceos.

Las especies que son masacradas en esta brutal práctica son ballenas piloto o calderones y delfines del atlántico, que son emboscados en su ruta de migración, encontrando la muerte.

Los voluntarios de Blue Planet Society han condenado el hecho y quieren frenar la brutal práctica.

WARNING: GRAPHIC. Mass Slaughter Of Pilot Whales In The Faroe Islands. Sea Shepherd Crew Arrested.On July 23 2015, approximately 250 pilot whales were slaughtered on the killing beaches of the Faroe Islands. The slaughters, known by the traditional Faroese term ‘grindadráp. pic.twitter.com/9wtB3Jh4B7

— ANTI THREE Official (@KimberlyRules) September 6, 2018