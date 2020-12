¡A la conquista del espacio! Elon Musk revela la fecha en que llevará humanos a Marte

Elon Musk, fundador de SpaceX, aseguró recientemente que está “muy seguro” de que su empresa aeroespacial gozará del éxito en llevar humanos a Marte e indicó que tiene como objetivo llevar a cabo una misión “dentro de 6 años”.

“Si tenemos suerte, tal vez en 4 años. Queremos enviar un vehículo sin tripulación allí en 2 años”, dijo Musk durante la ceremonia del Premio Axel Springer, el cual honra a personalidades destacadas en el campo de la innovación y en la edición reciente fue acreedor.

La fecha coincide con lo que Musk ha prometido desde hace varios años y que apuntaba que en un plazo de diez años se lograría enviar personas al planeta rojo y en la actualidad aseguró que SpaceX lanzará personas en 2026.

De acuerdo con la publicación de unas fotografías de la NASA, SpaceX lleva varios años analizando los posibles sitios en los que pretende aterrizar su Starship. Ya sea en 2024 (sin tripulación) o 2026 (con humanos), el viaje a Marte tendrá un costo de US$500 mil según Musk.

