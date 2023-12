A23a: el iceberg más grande del mundo se ha movido por el océano antártico y qué dicen los científicos sobre su trayectoria

El hecho, además de causar impacto, también generó incertidumbre por la trayectoria que tomará el iceberg ahora que se encuentra a la deriva.

David Holland, quien es científico de clima de la Universidad de Nueva York, aseguró que la trayectoria del A23a va hacia la corriente circumpolar antártica, la cual se encuentra en el hemisferio sur.

También señala que la movilización del Iceberg supone un acontecimiento importante no solo para los científicos, sino para conocer el estado actual del planeta Tierra.

🧊 After being grounded for more than 40 years, #A23a is now quickly floating away, as shown in these @CopernicusEU #Sentinel1 images. pic.twitter.com/f7ucLlxUZO

🧊 There's an iceberg on the loose!

“Nos ofrece a los científicos la oportunidad de vislumbrar el futuro donde, como la gente sabe, la atmósfera se está calentando y eso se debe a que el calor de los gases de efecto invernadero está entrando en el océano”, indicó Holland.

For #AntarcticaDay, we are sharing this image from the #NOAA20 satellite of iceberg #A23a drifting in the Southern Ocean north of Antarctica.

The iceberg, currently the world's largest, is about the size of Hawaii's island of Oahu. pic.twitter.com/Xbt3MYwpYM

— NOAA Satellites (@NOAASatellites) December 1, 2023