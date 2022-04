“Abusaron de mí, uno tras otro mientras mi hijo lloraba”: La historia de una mujer ucraniana que vivió momentos de horror con soldados rusos

El diario británico The Times publicó el testimonio de una mujer ucraniana de 33 años que podría ser parte de la causa por crímenes de guerra contra Rusia ante el Tribunal Penal Internacional.

La mujer de 35 años, su esposo y su hijo vivían en una pequeña aldea cerca del pueblo de Shevchenkove en el distrito de Brovary, en las afueras de Kiev y ese sector fue uno de los primeros campos de batalla de las tropas rusas en Ucrania.

“El 8 de marzo colgamos una sábana blanca en la puerta como señal de que solo éramos una familia que no busca hacer daño a nadie”, relató la mujer.

De acuerdo con la mujer, al día siguiente un grupo de soldados llegó a su casa, se pararon en la puerta con armas y mataron a su perro. Además, indicaron que no se habían dado cuenta que el lugar estaba habitado.

“Recuerdo que el comandante a cargo estaba borracho y me dijo que si no existiera guerra que probablemente tendríamos un romance. Él parecía estar borracho, le pedí al grupo que se fuera porque mi hijo estaba asustado y que solo tenía cuatro años”, contó la mujer.

Según el testimonio de la ucraniana, la tropa rusa se retiró entre amenazas. Sin embargo, regresaron a su residencia, tumbaron la puerta y se escucharon disparos. “Escuché un disparo, el sonido de la puerta y personas caminando adentro de la casa”, añadió.

“Vi a hombres uniformados, grité y pregunté por mi esposo, luego lo vi en el suelo junto a la puerta. Uno de los hombres me apuntó con un arma a la cabeza y dijo que le dispararía a mi esposo porque era nazi”, agregó la mujer.

Tras asesinar a su esposo, la tropa de rusos la amenazaron y la obligaron a quitarse la ropa. “Ingresaron varios hombres, abusaron de mí, uno tras otro mientras mi hijo lloraba y no les importó. Otros me pidieron que callara al niño y que regresara con ellos mientras me apuntaron con armas a la cabeza y se burlaron de mí”, dijo la mujer.

La mujer pensó que su pesadilla había terminado. Sin embargo, horas después, regresaron por tercera vez y nuevamente abusaron de ella.

“Cuando regresaron por tercera vez ya estaban completamente borrachos, no podían permanecer de pie y se durmieron. Entonces fue cuando escapé con mi hijo”, agregó.

Según el relato, la mujer se refugió en una vivienda de sus vecinos y al día siguiente llegó con sus suegros, quienes la enviaron a un pueblo a las afueras de Ternopil con la hermana de su esposo y fue ella quien instó a la mujer a denunciar la violación y el asesinato de su esposo a la policía.

“Podría haberme quedado callada, pero entiendo que muchas personas que han sido agredidas lo han hecho por temor. Además, mucha gente no cree que sucedan cosas terribles como esta y piensan que son historias que se inventan”, dijo.

Posteriormente, la mujer identificó al líder de la tropa rusa a quién acusó de múltiples violaciones. Además, las autoridades ucranianas informaron sobre agresiones sexuales sistemáticas a mujeres por parte de las fuerzas rusas y dijeron que el caso de la mujer, podría ser la primera prueba para que sea considerado un crimen de guerra.