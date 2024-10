Advierten a personas afectadas por huracán Milton que no deben salir a la calle por inundaciones

Kevin Guthrie, director de la División de Manejo de Emergencias de Florida (FDEM, en inglés), dijo hoy que el condado de Hillsborough, en la costa oeste central, o zonas de la costa este y del centro del estado continúan inundadas.

“Las carreteras están inundadas y aún existe la posibilidad de que se den condiciones peligrosas. No camine ni conduzca por ellas“, advirtió Guthrie.

Agregó que las personas no deben visitar las zonas afectadas porque eso complica las labores de rescate y que los servicios de emergencia hagan su trabajo.

“Durante las primeras 72 horas posteriores a una tormenta, se realizan esfuerzos para buscar, asegurar y estabilizar las áreas afectadas. Manténgase alejado de las áreas afectadas y permita que los equipos de emergencias y de energía hagan su trabajo“, dijo Guthrie en las redes sociales.

Drone video captures devastation from Hurricane Milton in Grove City and Manasota Key, Florida. pic.twitter.com/Wu8i1FlaOF

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, dijo esta tarde que al menos 340 personas y 49 mascotas han sido rescatadas y que cientos de rescatistas están involucrados en misiones en 26 condados de Florida.

CAKED IN FEET OF SAND in Venice Beach, Florida from Hurricane Milton pic.twitter.com/xOpYefIQ0m