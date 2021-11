Congreso da aire a Biden con la aprobación de plan de infraestructuras

El texto fue aprobado con 228 votos a favor y 206 en contra, gracias a los votos de legisladores republicanos.

Ante la necesidad de mejorar la imagen de su mandato, Biden tenía esperanza en aprobar dos importantes leyes en la Cámara de Representantes: el plan de inversiones y un vasto paquete de US$1.75 billones para reformar el sistema de bienestar y para luchar contra el cambio climático.

Pero los líderes demócratas tuvieron que dejar de lado la votación de este último texto porque el ala moderada del partido exigía analizar el dinero que implica.

La facción progresista del partido amenazó con bloquear también el voto del plan de infraestructuras si no se tiraba adelante el paquete de bienestar social, pero alcanzaron una solución de compromiso entre ambas partes.

.@VP and I look forward to having a formal signing ceremony of this bipartisan infrastructure legislation soon.

But I’m looking more forward to having shovels in the ground.

— President Biden (@POTUS) November 6, 2021