Crónica de cómo murió Abu Bakr al Bagdadi líder de EI, “fue como una película”, afirmó Donald Trump

Y a miles de kilómetros de distancia, en la Sala de Crisis de la Casa Blanca, el presidente estadounidense Donald Trump contó que fue testigo del final del líder del Estado Islámico, Abu Bakr al Bagdadi, a través de un video que miró sin salir de su asombro.

“Como si estuvieras viendo una película”, describió.

En un intercambio de preguntas y respuestas con periodistas este domingo después de anunciar la redada y su resultado, Trump dijo que Bagdadi había estado “bajo vigilancia durante un par de semanas”.

Tan pronto como llegó la confirmación de su ubicación, la incursión de las fuerzas especiales se puso en marcha el sábado.

Participó “un gran grupo”, con “ocho helicópteros, y teníamos muchos otros barcos y aviones”, aseguró Trump.

Primero, tuvieron que cruzar territorio hostil desde un lugar aún no revelado hacia el noroeste de Siria, volando por aproximadamente una hora y 10 minutos.

“Volamos muy, muy bajo y muy, muy rápido. Pero fue una gran parte de una muy peligrosa misión. Entrar y salir”, dijo Trump.

“Había una posibilidad de encontrarnos bajo un fuego increíble”, dijo.

Y cuando aterrizaron en el objetivo, “se desató el infierno”, describió.

“Una gran tripulación de brillantes combatientes salió corriendo de esos helicópteros e hizo boquetes en el costado del edificio” para evitar trampas explosivas en cualquier puerta, dijo.

Eso fue “algo muy increíble de ver”, dijo sobre su experiencia en la Sala de Crisis, donde se le unieron el vicepresidente Mike Pence y altos oficiales militares y de seguridad nacional. “Lo vimos tan claramente”.

“Fueron recibidos con mucho fuego”, dijo.

Un “gran número” de partidarios de Bagdadi murieron con el fuego de respuesta, dijo Trump, aunque no cayeron efectivos estadounidenses.

Los comandantes iban transmitiendo su avance paso a paso: once niños fueron sacados vivos, dijeron. Estaban tomando prisioneros. Las esposas de Bagdadi estaban muertas.

Y luego llegó la llamada que todos estaban esperando.

“Señor, solo queda una persona en el edificio. Estamos seguros que está en el túnel tratando de escapar pero es un túnel sin salida”, relató Trump.

Se trataba de Bagdadi.

Sabiendo de antemano que habría túneles y que el fugitivo probablemente llevaba un chaleco suicida, las fuerzas estadounidenses habían llevado un robot. Pero nunca se utilizó.

“Nos movíamos muy rápido”, dijo Trump. “Ellos lo estaban persiguiendo”.

Bagdadi había llevado a tres de sus niños con él dentro del túnel, dijo Trump. Sin embargo, su presencia no iban a detener lo inevitable.

“Fue brutal”, dijo Trump.

Something very big has just happened!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 27, 2019