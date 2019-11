Matan a nueve miembros de una comunidad religiosa estadounidense en México

Lebarón, activista que ha denunciado a grupos criminales que actúan en la zona, dijo que el ataque ocurrió en Rancho de la Mora, en el límite de los norteños estados de Sonora y Chihuahua, fronterizos con Estados Unidos.

“Mi prima Rhonita iba por su esposo al aeropuerto en Phoenix (Estados Unidos). Los emboscaron, le dispararon a la camioneta y los quemaron a ella y a sus cuatro niños (…). Fue una masacre”, dijo Lebarón a Radio Fórmula.

El activista aseguró que sus familiares localizaron la camioneta en el lugar del ataque prácticamente del todo calcinada y con los cuerpos de la mujer y los cuatro menores.

Los atacantes secuestraron además dos camionetas que eran conducidas cada una por mujeres que llevaban consigo a menores de edad para sumar entre 8 y 9 nueve niños, según el relato de Lebarón.

Horas después, dijo Lebarón con voz agitada a la televisora Milenio, localizaron los otros dos vehículos con las mujeres que los conducían muertas por heridas de bala, además de dos menores, un niño y una niña, también fallecidos.

Entre cinco y seis menores más consiguieron llegar caminando a su casa, aunque uno de ellos con herida de bala, mientras que al caer la noche miembros de la comunidad mormona acompañados de policías y militares trataban de localizar a otra menor que habría corrido al bosque para esconderse.

This family and 13 others have been shot and killed by the cartel in Mexico. They are family and friends that do missionary work for their church in Mexico they are US citizens. They were shot then the vehicle was burned please pray for them… @realDonaldTrump @fox13 pic.twitter.com/omQgxZ9oKh

— Joe Wight (@joewight1) November 5, 2019