VIDEO | Al menos 13 muertos en Irak tras el incendio de un consulado de Irán

Centenares de manifestantes que gritaban “Fuera Irán” y “Victoria a Irak” en el recinto del consulado en llamas en la simbólica ciudad santa que recibe cada año a millones de peregrinos, llegados sobre todo de Irán, lanzaron una nueva etapa en el primer movimiento social espontáneo en Irak en décadas.

Al menos 13 manifestantes perdieron la vida por disparos de bala y otro centenar resultaron heridos en el desalojo de dos puentes de la ciudad, que es un símbolo histórico de las luchas sociales en el país, informaron fuentes médicas y de seguridad.

Las autoridades de Nassiriya decretaron toque de queda en la provincia como antes lo habían hecho las de Nayaf, donde el jueves reinaba la calma.

#Iranian consulate in #Najaf being burnt by #Iraqi protesters: pic.twitter.com/Y8wYFMimdT

Las fuerzas de seguridad se desplegaban por los alrededores de la ciudad y registraban a las personas y vehículos que accedían al centro, constató un corresponsal de la AFP.

In #Najaf , #Iraq the Iranian consulate was set on fire earlier tonight , a curfew has been put in place in the city. #Iran #Iraq #IraqiProtests pic.twitter.com/RFAx97BnHy

