“Ahora podemos regresar a la vida como la conocíamos”: Gobernador de Nueva York pone fin a restricciones contra el covid-19

El gobernador del estado de Nueva York, Andrew Cuomo, anunció este martes el fin de las restricciones impuestas para evitar la propagación de la covid-19.

Esta decisión coincide con el momento en que el 70% de los adultos del estado han recibido, al menos, una dosis de la vacuna contra el coronavirus.

“Hemos alcanzado un 70% de vacunación. Es el objetivo nacional y lo hemos alcanzado antes de lo previsto. Un 70% significa que ahora podemos regresar a la vida como la conocíamos”, dijo el gobernador Cuomo.

Vaccination Update:

🎉70.0%🎉 of adult New Yorkers have received at least one vaccine dose and 61.6% have completed their vaccine series (Per CDC).

-112,891 doses were administered over past 24 hours

-20,212,046 doses administered to date pic.twitter.com/dIH2kU4AsS

