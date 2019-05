Al menos 11 muertos en balacera en Virginia Beach, EE. UU.

“Tenemos 11 víctimas muertas en el lugar, seis víctimas adicionales trasladadas a hospitales” de la zona, declaró James Cervera, jefe de la policía local.

El atacante fallecido era un empleado municipal, según detalló.

El hecho armado ocurrió justo después de las 16 horas locales, cuando el hombre armado entró en uno de los edificios del complejo municipal de Virginia Beach y “de inmediato comenzó a disparar indiscriminadamente contra todas las víctimas”, dijo Cervera.

Entre los heridos se encontraba un oficial de policía, que fue salvado por su chaleco antibalas.

El edificio donde se realizaron los disparos en Virginia Beach, una ciudad en la costa este, a unos 320 kilómetros al sureste de Washington, albergaba las oficinas de obras públicas y servicios públicos de la ciudad.

BREAKING: I am on scene at the municipal center at the water building where police are responding to an active shooter. @WAVY_News pic.twitter.com/ucKUTBhudp

— Tamara Scott (@TamaraScottWAVY) May 31, 2019