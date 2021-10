Videos: Una pelea en el salón de clases pudo originar balacera en escuela secundaria en Arlington, Texas, en la que hay varios heridos

Destacó que hay un sospechoso, de 18 años y alumno del centro, que la Policía ha identificado y que se escapó.

Según las investigaciones preliminares, las autoridades creen que hubo un pelea en una de las aulas en la segunda planta entre dos estudiantes y que uno de los dos empleó un arma.

⚡️ “Multiple Victims” after MASS SHOOTING incident at Texas High School (Arlington Police)

Early reports indicate the Mansfield Timberview HS is on lockdown – unclear if gunman is still active. This is unverified footage from social media.

— 💫Queen of Seventeen 1️⃣7️⃣🥃❤️🇺🇲✝️ (@AreYouAwaQe) October 6, 2021