Al menos cuatro policías resultan heridos durante balacera en Filadelfia

Al menos cuatgro policías de Filadelfia fueron heridos de bala durante un tiroteo la tarde este 14 de agosto.

La radio KYW informó que el hecho ocurrió en las calles Broad y Erie.

Fuentes citadas por la radio informaron que dos de los agentes sufrieron heridas en una mano y en una pierna. Todos fueron hospitalizados y están estables.

Información preliminar indica que policías rodearon una casa y posiblemente haya una persona en custodia.

