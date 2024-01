Alabama: ejecutan por primera vez en EE.UU. a un preso con gas nitrógeno y estas fueron sus últimas palabras

Sus últimas palabras, ya con la máscara puesta, fueron: “Esta noche Alabama hace que la humanidad dé un paso atrás. Gracias por apoyarme. Los amo a todos“.

Periodistas que fueron testigos oculares de la ejecución relataron que, después de que el gas comenzase a fluir, Smith se estuvo retorciendo durante un par de minutos y luego se le vio con respiración agitada durante varios minutos más.

El director del Departamento Correccional de Alabama, John Hamm, dijo en rueda de prensa posterior que las sacudidas del reo fueron “involuntarias”, pero nada fuera de lo esperado.

El gas nitrógeno fluyó durante unos 15 minutos.

BREAKING: An Alabama man has become the first person in the U.S. to be executed by nitrogen gas.

He and his attorneys had argued that execution by nitrogen gas would constitute cruel and unusual punishment under the 8th Amendment. https://t.co/t1UvPRCZfh pic.twitter.com/0J3uyJSBuv

— ABC News (@ABC) January 26, 2024