Alaska Airlines: el avión que aterrizó de emergencia luego de haber perdido una ventana en pleno vuelo

La aerolínea anunció en sus redes sociales la inmovilización temporal de su flota de 65 aviones Boeing 737-9, a la espera de completar inspecciones de seguridad. Tanto Alaska Airlines como Boeing están colaborando con las autoridades para comprender el incidente. La Administración Federal de Aviación (FAA, en inglés) y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos (NTSB, en inglés) también investigan.

— Alaska Airlines (@AlaskaAir) January 6, 2024