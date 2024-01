Alerta por tormenta de nieve: cómo serán las gélidas temperaturas en Estados Unidos durante los próximos días

El organismo prevé que las fuertes nevadas continúen durante el sábado, con grandes acumulaciones de nieve en partes de Wisconsin y de Míchigan.

El temporal invernal impactará también durante el fin de semana al estado de Iowa, donde el lunes arrancará oficialmente el proceso para elegir el candidato republicano a las elecciones presidenciales de noviembre, unas primarias en las que el expresidente Donald Trump (2017-2021) parte como el claro favorito.

Durante las próximas horas, se esperan nevadas, fuertes ráfagas de viento y gélidas temperaturas que dificultarán el tránsito de vehículos en varios puntos del estado. “Viajar puede volverse imposible en las zonas rurales”, avisó el servicio meteorológico.

La ciudad de Des Moines, capital de Iowa, espera temperaturas de entre -38 y -32 grados Celsius durante la jornada del lunes 15 de enero.

Ese viernes, los participantes del caucus republicano deberán reunirse en escuelas e iglesias para emitir su voto y elegir a su aspirante favorito de cara a las presidenciales.

Se prevé que sea el caucus más frío desde que hay registros y algunos eventos de campaña han sido cancelados por el temporal.

A powerful winter storm that will bring heavy snow, strong winds, and blizzard conditions from the mid-Missouri Valley, Midwest to the Great Lakes through Saturday, will be followed by dangerously-frigid temperatures across the Rockies and Plains through this weekend, into early… pic.twitter.com/zBJnmWOy90

El NWS advirtió en una alerta de que con estas temperaturas la piel puede congelarse en tan solo 10 minutos, por lo que recomendó a las personas que tengan que salir de casa cubrir todas las partes del cuerpo y limitar el tiempo expuesto al frío extremo.

Según el servicio meteorológico, estas nevadas y bajas temperaturas son “solo la primera parte de la historia”, dado que el organismo prevé que el frente frío se extienda durante los próximos días a las Llanuras Centrales y al valle del Misisipi.

La primera gran tormenta invernal del año en Estados Unidos impactó el pasado martes al centro y sureste del país, con fuertes vientos, tornados y nevadas que dejaron al menos tres muertos y cortes de electricidad. EFE

Already ongoing this morning in the mid to lower Mississippi valley: Severe thunderstorms capable of producing damaging winds, some potentially to 75mph, and a few tornadoes, are possible from today into early this evening from parts of the Southeast into the Carolinas. https://t.co/7T7BdPDuDK pic.twitter.com/U2IyID4RkB

— National Weather Service (@NWS) January 12, 2024