Amenaza de tornado: Miami está bajo alerta de tornado y se esperan fuertes lluvias

“Una tormenta eléctrica severa capaz de producir un tornado se localizó sobre Coconut Grove, o cerca de Miami, moviéndose hacia el noreste a más de 60 kilómetros por hora”, informó el Servicio Meteorológico Nacional.

Las localidades afectadas son Downtown Miami, Hialeah, Coral Gables, South Miami, Kendall, Doral, Miami Lakes, Hialeah Gardens, Miami Springs, Sweetwater, Medley, Westchester, Fountainbleau, Kendale Lakes, Coral Terrace, Olympia Heights, Sunset y Marlins Park.

Las siete millones de personas que residen en en el sur de Florida continuaban bajo advertencia este domingo 4 de febrero.

As we experience inclement weather, we encourage you to remain off the roads. However, if you are driving, keep caution on the road. Gusty winds may cause roads to be blocked by debris. Stay alert, avoid driving too closely to the vehicle in front of you, and watch your speed. pic.twitter.com/3ymzrmVmvf

— Miami-Dade Fire Rescue (@MiamiDadeFire) February 4, 2024