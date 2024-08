El presidente Andrés Manuel López Obrador defendió el 24 de agosto, que México es un país libre, soberano y que no es colonia de ningún país extranjero.

Estas declaraciones del presidente mexicano se realizan en el contexto del debate sobre las políticas migratorias propuestas por los candidatos Kamala Harris y Donald Trump para las elecciones de 2024. Ambos candidatos han delineado sus planes para la gestión de la migración si resultan elegidos.

Por un lado, la candidata demócrata Kamala Harris ha defendido un enfoque integral para la migración, que incluye la regulación mediante visas para trabajadores y programas de asilo y refugio.

Su postura se basa en modificar y establecer reformas migratorias más inclusivas y justas, con un énfasis en la protección de los derechos de los inmigrantes y la mejora de las condiciones tanto en EE. UU. como en los países de origen.

Por otro lado, su opositor, el expresidente y candidato republicano Donald Trump, insiste en la construcción de un muro fronterizo entre EE. UU. y México, así como en el aumento de las deportaciones y las sanciones económicas.

Trump también propone incrementar la vigilancia en la franja fronteriza y aplicar políticas más estrictas en inmigración, con una aplicación rigurosa de las leyes existentes.

En México no queremos muros ni malos tratos, dice AMLO

Por su parte, López Obrador respondió: "No queremos muros, ni militarización de la frontera, ni malos tratos a nuestros compatriotas. No olviden que México es un país libre, independiente y soberano; no somos colonia de ningún país extranjero".

Dado que la seguridad fronteriza es uno de los temas principales en la campaña presidencial, tanto de los republicanos como de los demócratas, de EE. UU., el presidente mexicano ha solicitado apoyo para los migrantes mexicanos. Recordó que los connacionales en el extranjero han desempeñado un papel crucial al convertir las remesas en la segunda mayor fuente de divisas internacionales para México, con casi 65 mil millones de dólares anuales.

“Un aplauso para los migrantes, por eso vamos a defenderlos, les guste o no les guste”, Manuel López Obrador

Además, su postura surge tras las advertencias al ambiente de negocios emitidas por agencias calificadoras como Fitch Ratings y por instituciones financieras como Morgan Stanley y Citibanamex. Estas alertas han generado preocupaciones entre los inversionistas estadounidenses, según han informado los embajadores de Estados Unidos y Canadá en México.

Gira previa al cambio de mando

El presidente López Obrador, quien concluirá su mandato el próximo 30 de septiembre, realizó su gira número 29 a Sonora, en el norte de México, acompañado por su sucesora, Claudia Sheinbaum Pardo, quien tomará protesta como nueva presidenta el 1 de octubre.

Durante su visita a Sonora, ambos inauguraron obras en el puerto de Guaymas. La futura presidenta Sheinbaum destacó que el pueblo respaldó en las urnas a los gobiernos del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) para llevar a cabo reformas legislativas, incluyendo la propuesta de que los jueces y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sean elegidos mediante voto popular.

“Se está por aprobar en el Congreso, lo que hablamos en campaña, el Plan C, reformas a la constitución”, Claudia Sheinbaum.

En Guaymas, Sonora con nuestro amigo y compañero gobernador @AlfonsoDurazo y el @AlmiranteSrio, en un hermoso evento en este bello puerto, se pusieron en operación tres tramos que suman 47.5 kilómetros de la carretera Guaymas-Chihuahua. Vamos a dar continuidad para llegar hasta… pic.twitter.com/njoX0JTnkf — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) August 25, 2024

Este domingo, el presidente mexicano saliente y su sucesora continúan su gira de transición en Mazatlán, Sinaloa, donde inauguraron el nuevo Distrito de Riego de la Presa Picachos.