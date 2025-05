La CC señala que el presidente del Congreso no cumplió con continuar con su última sesión y ordena que se reanude el martes

La Corte de Constitucionalidad declaró con lugar la petición de debida ejecución del amparo provisional concedido a un grupo de diputados de oposición, quienes reclamaron la suspensión indebida de la décimo novena sesión ordinaria del Congreso.

En esa plenaria, la oposición buscaba elegir la primera secretaría de la junta directiva del Congreso, así como realizar cambios en las presidencias de las comisiones de trabajo y en la representación ante la Junta Monetaria.

En su resolución, la Corte ordena al presidente del Congreso que “dé efectivo cumplimiento a lo dispuesto” en el amparo; que convoque a los diputados con suficiente tiempo de anticipación, a efecto de que se pueda continuar con la reanudación de la décima novena sesión ordinaria, la cual deberá llevarse a cabo conforme al calendario de sesiones, es decir, el próximo 13 de mayo.

En la sesión “deberá retomarse en el punto donde se quebrantó el procedimiento en la verificación del quórum, el veintinueve de abril de dos mil veinticinco; para el efecto, si existe el quórum necesario, deberá proseguirse con la moción que correspondía conocer”, según la Corte.

La jornada fallida

La Corte otorgó el amparo y ordenó que la sesión se reanudara el martes 6 de mayo. Esta se convocó y, aunque dos grupos de manifestantes bloquearon los accesos al Congreso, los diputados lograron ingresar al Palacio Legislativo. La sesión transcurrió entre señalamientos por el marcaje de asistencia de los diputados, intentos de boicot para que no se realizara y cuestionamientos al funcionamiento del tablero electrónico.

Los diputados promoventes del amparo señalan que hubo “inconvenientes en su realización debido a que se presentaron distintas personas con actitud agresiva e intimidatoria que bloquearon las entradas al Congreso de la República de Guatemala y lanzaron fuegos pirotécnicos (bombas y morteros), con el fin de amedrentar a las personas que se acercaran”.

En consecuencia, señalan que el presidente del Congreso no tomó ninguna decisión o medida para que la sesión se llevara a cabo como lo ordenó la Corte. “Los diputados que sí pudieron ingresar y que se presentaron al hemiciclo parlamentario pudieron presenciar que el tablero electrónico marcaba la presencia de 83 diputados, lo que no era posible, ya que aún no se permitía el ingreso de los congresistas”.