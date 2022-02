Antonov AN – 225: Rusia destruye el avión más grande del mundo en un bombardeo a Ucrania

La empresa confirmó que el An-225 Mriya fue destruido durante un bombardeo ruso en el aeropuerto de Hostomel, en las inmediaciones de Kiev.

“Rusia puede haber destruido nuestro Mriya, pero nunca podrán destruir nuestro sueño de un Estado europeo fuerte, libre y democrático“, escribió en Twitter el ministro ucraniano de Exteriores, Dmitro Kuleba.

Ukroboronprom, la empresa estatal del arsenal industrial-militar del país, precisó que aplicará todos los esfuerzos para que los gastos de restauración corran a cargo del “país agresor“.

El avión, que ha quedado quemado tras un ataque contra el aeropuerto de Hostomel, llegó a Ucrania procedente de Dinamarca el pasado 5 de febrero y desde entonces no había abandonado el aeródromo, escenario de fuertes enfrentamientos entre fuerzas rusas y ucranianas durante los últimos días.

La aeronave destruida, que realizó su primer vuelo en 1988, contaba con seis motores capaces de alcanzar 850 kilómetros por hora, ascender hasta 12 mil metros y volar sin escala distancias de hasta 15 mil 400 kilómetros.

This was the world’s largest aircraft, AN-225 ‘Mriya’ (‘Dream’ in Ukrainian). Russia may have destroyed our ‘Mriya’. But they will never be able to destroy our dream of a strong, free and democratic European state. We shall prevail! pic.twitter.com/TdnBFlj3N8

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 27, 2022