Arabia Saudita celebra su victoria en el Mundial Qatar 2022, mientras la ONU denuncia al régimen por la ejecución de 17 personas

Según la ONU, desde el 10 de noviembre la Administración Penal ejecutó a 17 personas en 12 días por delitos relacionados al tráfico de drogas.

La Organización indicó que los ejecutados a la fecha son cuatro sirios, tres paquistaníes, tres jordanos y siete saudíes.

“La reanudación de las ejecuciones por delitos de drogas en Arabia Saudita es una decisión que lamentamos profundamente, aun teniendo en cuenta que se produce pocos días después de que la mayoría de los países pidiera en la Asamblea General de la ONU una moratoria mundial de la pena de muerte”, dijo Liz Throssell, portavoz del Alto Comisionado.

La portavoz indicó que no existe compatibilidad con aplicar la pena de muerte por delitos relacionados a estupefacientes puesto que resulta incompatible con las normas internacionales.

Asimismo, aseguró que no cuentan con información sobre cuántas personas puedan ser ejecutados, ya que estas solo son confirmadas una vez acontecen.

“Pedimos a las autoridades sauditas que adopten una moratoria oficial sobre las ejecuciones relacionadas con delitos de drogas y que garanticen a todos el acceso a un juicio justo, acorde con las obligaciones internacionales”, agregó.

De acuerdo con los registros de las Naciones Unidas, Arabia Saudita aplicó la pena de muerte a 144 personas en 2022. De ellas 47 fueron ejecutadas por motivos políticos y 56 por asesinato.

🇸🇦 #SaudiArabia : The resumption of executions for drug-related offences is a deeply regrettable step. We call on the authorities to adopt a formal moratorium on executions for drug-related offences. https://t.co/E1mfkIvlSB #EndDeathPenalty pic.twitter.com/ucN4iD1yn4

Una ONG denominada Reprieve en la línea con la denuncia de las Naciones Unidas realizó una crítica al primer ministro, Mohammed bin Salman, de Arabia Saudita por su vínculo con la violación de derechos de las personas.

Según el señalamiento indica que el primer ministro estaba gozando del Mundial Qatar 2022 mientras un taxista jordano, Hussein, estaba siendo torturado en una celda para que hiciera una confesión falsa sobre el contrabando de drogas.

La ONG indicó que 12 días lleva encerrado el jordano, bajo condiciones de tortura. El viernes pasado dijo que sería trasladado a la prisión donde hacen las ejecuciones.

Reprieve dijo: “Un grupo de expertos legales de la ONU publicó su opinión sobre el caso de Hussein. Descubrieron que no hay base legal para su detención, dijeron que su sentencia de muerte debería ser anulada y que debería ser liberado de inmediato”.

🚨URGENT: While all eyes are on the World Cup, Saudi Arabia is carrying out a horrifying execution spree.

The Kingdom has executed 15 people convicted of drugs offences in the last 12 days, breaking a promise to end executions for non-violent crimes 🧵 pic.twitter.com/BXVGfqZk0n

— Reprieve (@Reprieve) November 21, 2022