Arlene pierde fuerza, se degrada a depresión tropical y avanza al sur por el Golfo de México

El sistema arrastra vientos máximos sostenidos de cerca de 35 millas por hora (55 km/h) con ráfagas más fuertes.

Según el último boletín del NHC, los vientos con fuerza de tormenta tropical se extienden hasta 70 millas (110 km) desde el centro del sistema, cuyo centro está localizado cerca de la latitud 24.2 norte con longitud 85.1 oeste.

Para este sistema no hay vigilancias ni avisos costeros en efecto.

Las cantidades de lluvia que se prevé que deje Arlene en las próximas horas es de 1 a 2 pulgadas, con cantidades localmente más altas de hasta 5 pulgadas hasta esta noche en sectores del sur de la Península de Florida.

La lluvia fuerte podría resultar en impactos aislados de inundaciones repentinas, urbanas y de pequeños riachuelos en ese área de Florida.

La temporada oficial de huracanes comenzó este jueves en la cuenca atlántica con pronósticos que indican que el número de ciclones puede estar dentro del promedio y la incógnita de cómo afectará la presencia del fenómeno climático de El Niño.

Didn’t tweet much about #Arlene because I was out chasing in west Texas, but it was a pretty unremarkable storm regardless.

The southward motion is the most unique aspect of Arlene due to the UL trough and sfc ridge to the west. Currently a TD, though it has a neat looking LLC. pic.twitter.com/sD5V4Hn9O0

— Hank Dolce (@hankd_wx) June 3, 2023