Arturo Beltrán Leyva: la misteriosa llamada que el narcotraficante hizo a “La Barbie” minutos antes de ser asesinado

Durante esta confrontación, cuatro sicarios murieron defendiendo al narcotraficante y otro optó por el suicidio antes de ser detenido por las autoridades.

Sin embargo, esta no fue la única defensa que Arturo Beltrán Leyva pretendía tener, ya que el capo del narcotráfico, minutos antes de su muerte, solicitó la ayuda de uno de sus hombres de confianza.

Arturo Beltrán Leyva, antes de perder la vida a manos de las autoridades, llamó a Édgar Valdez Villarreal, alias “La Barbie”, para solicitar refuerzos con el fin de hacerle frente a la Marina.

“Me habló a mí por teléfono (…) Le dije yo que se entregara, para qué iba a estar muerto. (Pero) decía que no, que no se iba a entregar”, reveló “La Barbie” tras su detención en 2010.

Arturo Beltrán Leyva, "El Jefe de Jefes", abatido por la Marina en 2009, fue uno de los narcotraficantes más buscados por México y EUA. Le gustaba tener muchas propiedades para guardar su fortuna y esconder cadáveres. #Despierta con @daniellemx_ | https://t.co/JpgbIc5YLX pic.twitter.com/MQYXv6ViG5 — NMás (@nmas) March 30, 2023

Asimismo, Valdez Villarreal aseguró que “El Barbas” no estaba dispuesto a entregarse a las autoridades y que prefería morir luchando a ser encarcelado.

“Todavía no entraban a su departamento, pero decía que estaba rodeado, que iban a pelear y que mandáramos gente. Dijo que él prefería morirse, que no se iban a dejar. Ya después me pasó a otro que estaba ahí y (dijo) que no dejaba salir a nadie”, concluyó.

Pese a su petición de ayuda, “La Barbie” optó por no intervenir y dejó a Arturo Beltrán Leyva a su suerte, lo cual supuso su posterior asesinato a manos de las autoridades mexicanas.

Cabe recordar que Édgar Valdez Villarreal, a partir de 2008, se convirtió en la mano derecha del fundador del Cártel de los Beltrán Leyva al dirigir el control de las rutas del narcotráfico en la región de Tamaulipas.