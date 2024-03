La transcripción recién publicada de una entrevista al agente del Servicio Secreto que conducía el vehículo presidencial rebate que Trump haya intentado tomar el volante.

El presidente Donald Trump acababa de pronunciar su encendido discurso en la Elipse a primera hora de la tarde del 6 de enero de 2021, poniendo en marcha el ataque de sus partidarios contra el Capitolio.

Cuando subió a su vehículo blindado tras el discurso, Trump sacó inmediatamente a colación un tema que suele abordar tras sus apariciones públicas: ¿qué tan grande era la multitud?

Pero a los 30 segundos, su conversación con su agente principal del Servicio Secreto tomó un giro más contencioso, según una transcripción publicada el lunes de una entrevista realizada por investigadores de la Cámara a otro agente del Servicio Secreto que conducía el vehículo. Trump quería ir al Capitolio, pero su agente a cargo, Robert Engel, le dijo que no, argumentando que no había ningún plan establecido.

“El presidente insistió en ir al Capitolio”, relató el conductor, cuyo nombre no fue revelado. “Para mí estaba claro que quería ir al Capitolio. No le gritaba a Engel. No me gritaba a mí. Levantó la voz, ciertamente, pero no me pareció que estuviera iracundo, desde luego no, sin duda no parecía tan irritado o agitado como había estado de camino a la Elipse”.

Según el conductor, Trump nunca se abalanzó sobre el volante ni abordó físicamente a los agentes, lo que contradice uno de los elementos más sensacionalistas y controvertidos del testimonio prestado por una asesora de la Casa Blanca ante la comisión de la Cámara de Representantes que investiga el 6 de enero. La transcripción del conductor es el primer relato extenso sobre lo ocurrido en el vehículo blindado de un testigo presencial que se hace público.

“No lo vi acercarse”, dijo el conductor del Servicio Secreto a los investigadores de la Cámara de Representantes. “Nunca agarró el volante. No lo vi, ya sabes, arremeter para intentar sentarse en el asiento delantero. Lo que me llamó la atención fue la irritación de su voz, más que su presencia física”.

La transcripción del conductor añade detalles a uno de los episodios más escrutados del 6 de enero de 2021. La transcripción nunca fue divulgada públicamente por la comisión investigadora del 6 de enero de la Cámara de Representantes, que llegó a un acuerdo con el Servicio Secreto en relación con 12 entrevistas para evitar revelar “información sobre privacidad, información de uso solo oficial, registros sensibles de inteligencia y aplicación de la ley e información de inteligencia en bruto”.

Los republicanos han insinuado que el panel no publicó la transcripción porque contradice partes de un relato público del incidente de un testigo prominente, Cassidy Hutchinson, quien se desempeñó como asistente de Mark Meadows, el jefe de personal de la Casa Blanca en ese momento. Hutchinson declaró en junio de 2022 que se había enterado de lo ocurrido por otras personas de segunda o tercera mano. Los republicanos han criticado la decisión del panel de promover su relato del comportamiento de Trump en el vehículo.

Una carta de Jonathan Meyer, consejero general del Departamento de Seguridad Nacional, explicaba por qué no se había divulgado la transcripción de la entrevista al conductor. La comisión investigadora de la Cámara solicitó que el departamento revisara las transcripciones en busca de información sensible que debiera protegerse de la divulgación para que el resto pudiera pasar a “formar parte del registro histórico”.

Trump estaba enojado con el vicepresidente Mike Pence, quien se había resistido a los esfuerzos de Trump para bloquear la certificación del Congreso de la victoria de Joe Biden.

Más de un año después de que el conductor fuera entrevistado en noviembre de 2022, la agencia seguía revisando las transcripciones, según escribió Meyer a los republicanos de la Cámara en febrero. Dijo que la agencia determinó que podía publicar versiones censuradas de seis entrevistas, incluida la del conductor, a los republicanos que están investigando el trabajo de la comisión en busca de irregularidades o signos de parcialidad.

Los republicanos de la Cámara de Representantes publicaron el lunes por la tarde una copia de su informe sobre el trabajo de la comisión, burlándose del Departamento de Seguridad Nacional por tardar tanto en publicar ciertas transcripciones y criticando los casos en los que Hutchinson cambió o corrigió su testimonio.

“Este testimonio de primera mano contradice directamente la historia de Cassidy Hutchinson y la narrativa de la antigua comisión investigadora del J6”, dijo el representante Barry Loudermilk, republicano por Georgia, quien ha estado liderando el esfuerzo del Partido Republicano en la Cámara para investigar el trabajo de la comisión del 6 de enero por parcialidad. “Aunque la comisión investigadora tenía esta información crítica, promovieron la versión de tercera mano de Hutchinson de los acontecimientos en su informe final”.

Antiguos asesores de la comisión investigadora afirman que el informe final del panel incluía detalles de las entrevistas con el conductor y que no hubo encubrimiento. El informe final también hace referencia al testimonio de Engel, aunque en su momento no se publicó ninguna transcripción.

“Engel no caracterizó el intercambio en el vehículo de la forma en que Hutchinson describió el relato que escuchó de Ornato, e indicó que no recordaba que el presidente Trump le hiciera gestos”, señaló el informe de la comisión investigadora del 6 de enero, refiriéndose a Anthony Ornato, el subjefe de personal de la Casa Blanca y agente activo del Servicio Secreto a quien Hutchinson citó como una fuente de la historia que transmitió.

El informe del panel añadió: “El conductor testificó que no recordaba haber visto lo que el presidente Trump estaba haciendo y no recordaba si había movimiento”.

“Es difícil conciliar plenamente los relatos de varios de los testigos que proporcionaron información con lo que oímos de Engel y Ornato”, concluía el informe. “Pero el principal punto fáctico aquí es claro e indiscutible: el presidente Trump pidió específica y repetidamente que le llevaran al Capitolio. Fue insistente y estaba enfadado, y continuó presionando para ir al Capitolio, incluso después de regresar a la Casa Blanca”.

La transcripción del conductor es el relato de primera mano más detallado hasta ahora de cómo se comportó Trump dentro de su comitiva presidencial aquel día, al recorrer la corta distancia que separa la Casa Blanca de la Elipse, y corrobora varios aspectos del testimonio de Hutchinson y otros testigos de la comisión investigadora.

Trump ya había comenzado la mañana en un estado de ánimo “bastante agitado, bastante irritado” en su camino a la Elipse, testificó el conductor. La voz del presidente contenía un “dejo de ira” mientras hablaba con Engel, quien viajaba con él en el vehículo.

El conductor dijo que Trump estaba enojado con el vicepresidente Mike Pence, quien se había resistido a los esfuerzos de Trump para bloquear la certificación del Congreso de la victoria de Joe Biden el Colegio Electoral ese día.

“No recuerdo exactamente cómo lo expresó, pero lo que recuerdo es que estaba molesto porque el vicepresidente no estaba dispuesto a no certificar el Colegio Electoral”, declaró el conductor.

Tras el discurso, en el que Trump repitió sus infundadas afirmaciones de fraude electoral, atacó a Pence y encendió los ánimos de una multitud de sus partidarios, volvió a subirse al vehículo blindado y empezó a exigir ir al Capitolio junto con la multitud para protestar por la certificación del Congreso.

“Probablemente a los 30 segundos —más o menos, si no menos que eso— de subir al vehículo, después de preguntar por el tamaño de la multitud”, declaró el conductor. Añadió que el tamaño de las multitudes era una fuente constante de interés para Trump: “Eso era bastante típico de ese presidente”.

Trump, dijo, no parecía convencido de que un viaje no planificado fuera una amenaza a la seguridad, dado que la multitud en el Capitolio serían sus partidarios.

“No recuerdo exactamente lo que lo provocó o cómo esa parte de la conversación creció orgánicamente, pero él estaba presionando bastante para ir”, declaró el agente. Y añadió: “Lo que más me llama la atención es que no paraba de preguntar por qué no podíamos ir, por qué no podíamos ir, y que no le preocupaba la gente que estaba allí ni hacía referencia a que fueran gente de Trump o partidarios de Trump”.

En algún momento durante el trayecto a la Elipse o en el camino de regreso, testificó el conductor, Trump y Engel discutieron por qué las personas en la multitud se mantenían alejadas del lugar del discurso, y Engel le afirmó al presidente que tenían “artículos prohibidos de algún tipo”.

El comportamiento de Trump en la caravana fue destacado en el testimonio de Hutchinson. Dijo que Ornato le había dicho que Trump trató de agarrar el volante de su vehículo cuando le dijeron que no podía ir al Capitolio para unirse a sus partidarios, algunos de los cuales le habían dicho que estaban armados. Hutchinson también afirmó que Ornato le dijo que el presidente “se abalanzó” sobre Engel.

Los funcionarios del Servicio Secreto han cuestionado durante mucho tiempo partes de ese relato. Los funcionarios de la agencia han dicho que Engel, Ornato y el conductor del automóvil podrían confirmar que Trump exigió a sus agentes que lo llevaran al Capitolio, incluso después de que ellos enfatizaran que era demasiado peligroso para él ir.

Aun así, el conductor dijo que no esperaba que hubiera violencia en el Capitolio y que le sorprendió lo que vio.

“Lo que ocurrió en el Capitolio fue alucinantemente malo y espantoso”, dijo. “En ese momento, estaba claro lo que estaba ocurriendo en la ciudad y en el Capitolio, y era simplemente… desafía las expectativas de una sociedad civilizada”.