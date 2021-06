Así utilizaban los narcotraficantes un peculiar túnel para transportar droga entre Sonora y Arizona

Agentes de la unidad de investigaciones del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) recibieron a principios de 2019 información sobre un narcotúnel que conectaba con un canal de aguas residuales entre Arizona y Sonora.

Por medio de este túnel, narcotraficantes mexicanos traficaban grandes cantidades de droga hacia Estados Unidos y eran entregadas luego de un trayecto de dos kilómetros mediante un pasadizo construido con un sistema de ventilación reforzado por varias vigas metálicas.

El destino de este narcotúnel era una casa residencial localizada en la avenida Morley, en Nogales, Arizona.

Los agentes de ICE registraron la vivienda durante la noche del 17 de diciembre de 2019 y descubrieron el narcotúnel con casi 200 libras de metanfetaminas y varias más de heroína y cocaína dentro de 187 paquetes.

Continuando con la investigación dentro de la vivienda, encontraron escondido debajo de una cama a Jovany Alonso Robledo Delgado, hombre que alquilaba dicha casa, originario de Sonora, México.

HSI special agents & task force officers in Nogales executed a federal search warrant & discovered a tunnel along the U.S. Mexico border, seizing nearly 200 lbs of meth, almost 2 lbs of white heroin, close to 3 lbs of cocaine, over 6.5 lbs of fentanyl https://t.co/e1E97xqRMj pic.twitter.com/EO6FMUtL5N

— ICE (@ICEgov) December 19, 2019