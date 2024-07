El Servicio Secreto de Estados Unidos había identificado desde hace días como un potencial riesgo de seguridad el tejado desde el que intentaron asesinar al expresidente y futuro candidato republicano a la Casa Blanca, Donald Trump, según informó NBC.

Dos fuentes cercanas al Servicio Secreto, admitieron a NBC que los agentes encargados de preparar el dispositivo de seguridad antes del mitin en Butler, Pensilvania, eran conscientes del peligro que representaba ese edificio.

El tejado pertenecía a un almacén ubicado a unos 135 metros de donde Trump iba a hablar, pero se encontraba fuera del perímetro de seguridad del evento.

El Servicio Secreto ha declarado que la seguridad de ese edificio era responsabilidad de las autoridades locales, aunque el fiscal del condado sostiene lo contrario y ha desmentido esa versión.

Detalles del ataque contra Trump

Trump fue herido de bala en una oreja durante el mitin del sábado 13 de julio en Pensilvania.

El atacante, un joven de 20 años cuyos motivos aún se desconocen, disparó desde un tejado cercano al mitin, momentos después de que varias personas alertaran a los servicios de seguridad sobre su presencia sospechosa.

La fotografía a detalle, muestra sangre en la oreja del expresidente Donald Trump, mientras es evacuado por el Servicio Secreto de Estados Unidos. (Fotografía Prensa Libre: EFE).

El autor de los disparos, que fue abatido, mató a un asistente al acto e hirió a otras dos personas gravemente.

"No debería estar aquí, podría estar muerto", dijo Trump el domingo 14 de julio al diario The New York Post, que aseguró que el exgobernante llevaba una venda blanca en la oreja herida.

Contó que lo salvó haber girado un poco a la derecha para leer un gráfico sobre migración, por lo que el disparo le dio en la oreja.

Trump felicitó por su labor al servicio secreto, encargado de la seguridad presidencial, y al francotirador que eliminó al atacante con un disparo "entre los ojos".

Señalan fallo en seguridad

El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, bajo cuya dirección opera el Servicio Secreto, admitió este lunes 15 de julio que el incidente representó un "fallo" de seguridad.

El senador republicano Ted Cruz reclamó la dimisión de la directora del Servicio Secreto, Kimberly Cheatle, a través de un mensaje en la red social X.

Por su parte, el congresista republicano James Comer, presidente del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, anunció que citará a Cheatle para que testifique ante el Congreso la próxima semana, una vez finalice la Convención Nacional Republicana.

La directora del Servicio Secreto anunció en un comunicado que, tras el intento de asesinato, ordenó cambios en el esquema de seguridad de Trump.

No lo detectaron

El atacante fue visto por las autoridades locales cerca de los detectores de metales de la Agencia de Seguridad del Transporte (TSA) apostados en la entrada al evento, según fuentes citadas por la CNN.

La Policía comunicó por radio que lo vigilarían y esa información también se pasó al Servicio Secreto, según la televisora.

Crooks también fue visto por personas que estaban fuera del evento y alertaron a las autoridades cercanas que una persona armada estaba en la azotea.

La gente alertó a las autoridades que se encontraban en los alrededores que habían visto a un hombre armado en la azotea, muy poco después sonaron los disparos, según dijeron testigos a los medios.

En el vehículo y en la residencia del tirador se encontraron explosivos, pero no se ha dado a conocer la potencia de estos.

Quién era Thomas Matthew Crooks, quien disparó

El FBI identificó al autor del intento de asesinato del expresidente Donald Trump como Thomas Matthew Crooks, de 20 años,

"Ha marcado la historia de Estados Unidos al ser una de las personas más jóvenes en intentar un magnicidio en el país desde 1981, cuando Ronald Reagan sobrevivió a un atentado similar", describió la agencia de noticias AFP.

El dato resulta importante en momentos previos a las elecciones en los Estados Unidos.

El joven tirador fue abatido por agentes del Servicio Secreto de EE. UU. segundos después que disparó alrededor de ocho tiros desde un tejado a una distancia de alrededor de 200 metros.

Según indicó Anthony Guglielmi, jefe del Servicio Secreto, se implementaron medidas de protección y el expresidente se encuentra a salvo. (Fotografía Prensa Libre: AFP).

Crooks usó un rifle estilo AR-15 adquirido por su padre de manera totalmente legal, según fuentes implicadas en la investigación.

Según medios locales, Crooks era un joven tímido y supuestamente víctima de acoso.

Matthew Crooks, un residente de Bethel Park, un suburbio de Pensilvania de clase media, manejó unos 70 kilómetros para llegar a Butler, donde se realizaba el último mitin de Donald Trump antes de la convención republicana que lo oficializará como candidato presidencial.

Su inclinación política y entorno

Crooks, de 53 años y padre del tirador, comentó a la cadena CNN que está tratando de entender lo que sucedió y que esperará a hablar con las autoridades antes de dar más declaraciones sobre su hijo.

El joven se había graduado en 2022 de la secundaria Bethel Park High y había obtenido una beca de US$500 por sus habilidades en matemáticas y ciencias.

Conocidos describen al tirador como una persona tímida que sufrió acoso escolar y que solía comer solo durante los descansos en la escuela. También se le veía frecuentemente en el club de tiro de la ciudad.

Crooks estaba afiliado al partido republicano, y las próximas elecciones del 5 de noviembre serían las primeras en las que podría votar en una elección presidencial.

A los 17 años, Crooks hizo una donación de US$15 a ActBlue, un comité de acción política que recauda fondos para políticos progresistas.

El padre de Crooks es libertario y su madre fue demócrata, según información citada por el New York Times.

El tirador había trabajado en el Bethel Park Skilled Nursing and Rehabilitation Center y no era muy activo en las redes sociales.

