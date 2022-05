Un disparo pone en alerta a una escuela en Arlington, luego de la matanza en Texas

Las fuerzas de seguridad locales indicaron a medios de comunicación que el incidente de este jueves se registró en Duff Elementary School cuando un hombre caminaba y por tratar de ajustarse los pantalones accionó por accidente un arma de fuego que portaba.

El hombre se hirió en la pierna y tuvo que ser trasladado a un centro asistencial para su recuperación.

La Policía local indicó que aparentemente el disparo no fue intencional y que el sujeto se encontraba en la escuela para recoger a un niño.

Como medida preventiva, las autoridades de la escuela cerraron las instalaciones mientras las fuerzas de seguridad inspeccionaban el área por los protocolos requeridos.

A parent with a concealed weapon came to the school, which was on early release today. While that parent was there, his gun accidentally went off, striking him in the leg.

We DO NOT believe there was any malicious intent on the parent's part or any threat to the school.

2/ pic.twitter.com/WqXDKRW3Lg

— Arlington, TX Police (@ArlingtonPD) May 26, 2022