“Tengo un pequeño secreto que quiero contarte”: revelan el último mensaje de Salvador Ramos horas antes de la masacre en Texas

A través de Instagram, el adolescente de 18 años mandó un mensaje privado a una mujer de California en el que parece insinuar sus intenciones al afirmar tener “un pequeño secreto” para contarle.

La conversación entre Ramos y esta chica comenzó el pasado 12 de mayo, cuando el asesino le solicitó que publicara en redes sociales las fotografías de sus armas y un cargador de munición que había tomado.

“Vas a republicar mis fotos de armas. Sólo quería etiquetarte”, le dijo el joven.

Sin embargo, horas antes del macabro ataque, Salvador Ramos volvió a escribirle a la mujer de California y le dijo que “estaba a punto” de hacer algo, mensaje que era un adelanto sobre el brutal tiroteo que protagonizó.

Ante estas confusas palabras, la chica preguntó “a punto de qué”, a lo que el asesino respondió: “Te lo diré antes de las 11. Tengo un pequeño secreto que quiero contarte”.

Luego del tiroteo en Texas, en donde al menos 21 personas fueron asesinadas por Salvador Ramos, la mujer con la que el pistolero había estado hablando publicó un mensaje en redes sociales en el que dio su versión de los hechos sobre estas polémicas conversaciones.

“Es un extraño, no sé nada de él, decidió etiquetarme en su publicación de armas. Lo siento mucho por las víctimas y sus familias. Realmente no sé qué decir… La única razón por la que le respondí fue porque le tenía miedo. Ojalá me hubiera quedado despierto para al menos tratar de convencerlo de que no cometiera su crimen. No lo sabía”, reveló la chica.

Salvador Ramos, autor de la masacre en una escuela primaria de Texas, era un joven solitario que sufría bullying, arremetía de manera violenta en contra de sus compañeros de clase y tenía una vida familiar complicada.