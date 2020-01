Avión con 180 pasajeros se estrella en Irán momentos después de haber despegado

El avión, un Boeing 737, transportaba a 180 pasajeros, informó CNN, citando a la agencia de noticias ISNA.

La aeronave pertenecía a la firma Ukranian Airlines, y había despegado del aeropuerto Imam Khomeini, con destino a Kiev, Ucrania.

La agencia consignó que, de acuerdo a informes preliminares, el avión se estrelló debido a fallas mecánicas, este miércoles por la mañana (hora local de Irán).

Por lo menos 10 ambulancias fueron enviadas hacia el lugar del accidente, añadió la fuente, sin precisar por el momento el saldo de víctimas, dijo AFP.

Por el momento no hay reportes sobre las posibles víctimas.

Según recuerda EFE, El fabricante Boeing afronta una profunda crisis tras dos siniestros de su modelo estrella, el 737 MAX, que causaron 346 muertos y cuya producción está congelada.

El accidente aéreo más grave ocurrido recientemente en Irán tuvo lugar en febrero de 2018, cuando se estrelló un ATR-72 de la aerolínea iraní Aseman en una zona montañosa del centro de Irán, causando la muerte a los 59 pasajeros y los seis miembros de la tripulación que viajaban a bordo, agrega la agencia.

#Breaking First footage of the Ukrainian airplane while on fire falling near #Tehran pic.twitter.com/kGxnBb7f1q

— Ali Hashem علي هاشم (@alihashem_tv) January 8, 2020