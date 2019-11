Balacera en California deja a varios heridos y causa alarma

Un tiroteo en la escuela secundaria de Saugus High School en Santa Clarita, California dejó a varias víctimas y las fuerzas de seguridad están en alerta.

Tres víctimas han sido trasladados en camillas desde la escuela secundaria, según se ha podido observar en la transmisión de varias cadenas de televisión.

La escuela secundaria Saugus y dos escuelas primarias cercanas están cerradas, según el Departamento del Sheriff del condado de Los Ángeles.

De manera preliminar se considera que se trata de un adolescente vestido de negro y de origen asiático, según explicó el alguacil del condado en una publicación de Twitter.

Se estima que al menos 7 personas resultaron heridas.

We have fire on scene and multiple units responding from other sheriff’s stations to assist.

— SCV Sheriff (@SCVSHERIFF) November 14, 2019