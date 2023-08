Balacera en pleno partido: muere adolescente en un tiroteo durante juego de fútbol americano en Estados Unidos

La policía, que todavía no ha arrestado a ningún sospechoso, cree que el tiroteo se desató por la discusión de dos hombres. Los agentes encontraron dos armas y ocho balas.

Cuando se oyeron los disparos, los jugadores comenzaron a correr para abandonar el campo, mientras que decenas de espectadores se tiraron al suelo para resguardarse, según se aprecia en un vídeo de la retransmisión del partido.

El gobernador de Oklahoma, el republicano Kevin Stitt, dijo en un comunicado estar “desconsolado” por lo sucedido y advirtió que “no se tolerará la violencia” en el estado.

El número de tiroteos ha aumentado en los últimos años en Estados Unidos. El presidente del país, el demócrata Joe Biden, ha pedido al Congreso, controlado por los republicanos, que prohíba las armas de asalto.

Last night The Oklahoma County Sheriff's Office has confirmed shots have been fired at the Del City vs. Choctaw High School football game. The suspect is reportedly still at large. pic.twitter.com/oj2tmAzf7A

— Matt Davio (@MissTrade) August 26, 2023