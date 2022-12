Andrew Tate: detienen en Rumania al polémico influencer en una investigación por tráfico sexual y violación

Los hermanos han estado bajo investigación desde abril junto con dos ciudadanos rumanos.

“Los cuatro sospechosos… parecen haber creado un grupo de crimen organizado con el propósito de reclutar, albergar y explotar mujeres obligándolas a crear contenido pornográfico destinado a ser visto en sitios web especializados a cambio de dinero”, dijeron los fiscales, según informó Reuters.

En redes sociales circuló ampliamente un video que parece mostrar a Tate y a su hermano siendo llevados fuera de una villa de lujo.

La Dirección de Investigación de la Delincuencia Organizada y el Terrorismo (Diicot) de Rumania emitió un comunicado en el que, sin nombrar explícitamente a los hermanos Tate, explicó que dos ciudadanos británicos y dos ciudadanos rumanos eran sospechosos de formar parte de un grupo criminal centrado en la trata de personas.

La agencia también publicó un video de la redada, que muestra armas, cuchillos y dinero en exhibición en una habitación.

Andrew Tate se mudó a Rumania hace cinco años.

Antes de ganar notoriedad mundial, peleó profesionalmente como kickboxer y ganó títulos mundiales.

En 2016, ingresó al reality británico Gran Hermano, pero lo sacaron después de que circulara un video en el que parecía estar golpeando a una mujer con un cinturón.

En el momento de su expulsión del programa, Tate dijo que el video había sido editado y lo calificó como “una mentira total que intentaba hacerme quedar mal”.

Luego ganó notoriedad virtual y Twitter lo censuró por decir que las mujeres deberían “asumir la responsabilidad” por ser agredidas sexualmente.

Tate ha sido expulsado de otras redes sociales como YouTube, Facebook e Instagram. TikTok también lo eliminó, diciendo que “la misoginia es una ideología odiosa que no se tolera”.

Sus publicaciones en otras páginas web promueven la misoginia, se dirigen a las mujeres y tienen millones de visitas.

La corresponsal de desinformación y redes sociales de la BBC, Marianna Spring, dijo a principios de este año que su contenido había “generado preocupaciones sobre el efecto que podría tener en el mundo real”.

Recientemente, se le permitió volver a Twitter, al igual que al expresidente de Estados Unidos Donald Trump, tras la adquisición de la plataforma por parte de Elon Musk.

El nombre de Tate cobró notoriedad esta semana tras verse envuelto en una guerra de palabras en Twitter con la activista climática Greta Thunberg.

El excampeón de kickboxing escribió:

“Hola, @GretaThunberg, tengo 33 autos. Mi Bugatti tiene w16 8.0L quad turbo. Mis DOS Ferrari 812 de la competencia tienen 6.5L v12. Esto es solo el comienzo. Proporciona tu dirección de correo electrónico para que pueda enviarte una lista completa de mi colección de autos y sus respectivas enormes emisiones “.

Hello @GretaThunberg

I have 33 cars.

My Bugatti has a w16 8.0L quad turbo.

My TWO Ferrari 812 competizione have 6.5L v12s.

This is just the start.

Please provide your email address so I can send a complete list of my car collection and their respective enormous emissions. pic.twitter.com/ehhOBDQyYU

— Andrew Tate (@Cobratate) December 27, 2022