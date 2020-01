Brexit: la emotiva despedida de los diputados británicos del Parlamento Europeo entre himnos y lágrimas

La Eurocámara ratificó el acuerdo del Brexit, que regula las condiciones de salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE), con 621 votos a favor y 49 en contra.

El socialista Rory Palmer (en la imagen que encabeza este artículo) definió el día de la votación de los términos del Brexit como “cien veces más emotivo” de lo que nunca pensó que sería. No podía contener las lágrimas.

El ahora exdiputado laborista parecía el hombre más triste del hemiciclo del Parlamento Europeo. Pero no fue el único que lloró —o incluso cantó— la salida de Bruselas de los parlamentarios británicos.

También hubo palabras de apoyo.

El encargado del Brexit en el Parlamento, Guy Verhofstadt, dijo que era “triste ver partir a un país que ha donado su sangre dos veces para liberar a Europa”. También dijo que los eurodiputados británicos habían aportado “ingenio, encanto e inteligencia”, así como “terquedad”, y que serán extrañados.

Estos son algunos momentos que nos regaló esta histórica sesión parlamentaria.

Uno de los momentos más emotivos fue cuando los eurodiputados comenzaron a entonar al unísono el “Auls Lang Syne”, una canción tradicional escocesa.

“Por los viejos tiempos, amigo mío, por los viejos tiempos: tomaremos una copa de cordialidad por los viejos tiempos“, dice la letra del himno, que se usa en momentos solemnes.

Es una canción de despedida que tradicionalmente se canta en Fin de Año y también en funerales.

Auld Lang Syne is chanted in the @Europarl_EN plenary as the #WithdrawalAgreementBill is approved by MEPs during #EPlenary

Video: @BBCBreaking#Brexit🇬🇧🇪🇺 pic.twitter.com/momTkXFpZG

— Leonardo 🇮🇹🇪🇺 #FBPE (@LeoVenez) January 29, 2020