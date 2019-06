Bukele y la polémica en El Salvador por su oleada de despidos de funcionarios a través de Twitter

Durante toda esta semana, Bukele fue ordenando a sus ministros a través de Twitter que destituyeran a funcionarios vinculados con el anterior gobierno y presidente salvadoreño.

Lo que pocos esperaban es que esas mismas redes se fueran a convertir en la vía escogida para ordenar públicamente a sus ministros la destitución fulminante de funcionarios vinculados al anterior presidente y su partido.

Durante esta semana, Twitter ha sido testigo de una verdadera sangría de despidos por parte de Bukele.

Una treintena de familiares del anterior presidente Salvador Sánchez Cerén o de otros líderes de su partido, el FMLN, conocieron mediante tuits que se quedaban sin empleo en dependencias del gobierno.

Lo mismo les ocurrió a unos 400 trabajadores de cinco secretarías que Bukele ordenó cerrar al considerar que no eran más que una “fábrica de empleos”.

https://twitter.com/nayibbukele/status/1136476444790525952

Los seguidores de Bukele celebran cada tuit y esperan con ansias nuevos despidos, al considerar que está cumpliendo su promesa de atacar la corrupción mediante una mayor transparencia en el gobierno.

Muchos de los afectados, sin embargo, ya han adelantado que interpondrán demandas al asegurar que sus contrataciones fueron legales y que sus despidos no respetaron la normativa laboral vigente.

“Circo romano”

El estilo de despedir de Bukele en Twitter no deja a nadie indiferente.

En sus mensajes, da la orden de despido directamente al ministro encargado, a la vez que hace público el salario de la persona despedida. Sus ministros acatan su mandato por la misma vía.

https://twitter.com/misol140/status/1136050718291480578

https://twitter.com/RogelioRivasSS/status/1136058564336861186

“Es un estilo de circo romano”, dijo la diputada y secretaria general adjunta del FMLN, Norma Guevara, cuyo hijo y cuñado —que ostentaba dos cargos en dependencias del gobierno— se vieron afectados por los despidos.

Entrevistada en Canal 33 de El Salvador, Guevara defendió la legalidad de las contrataciones al asegurar que Ley de Ética Gubernamental no prohíbe que el pariente de un funcionario sea contratado en el gobierno.

“Yo como funcionaria, si lo fuera, no puedo contratar a un pariente bajo mi responsabilidad directa. Pero el Estado es más grande y un pariente mío puede ser contratado en otra institución por otro funcionario que no soy yo”, expuso Guevara según recoge el diario La Prensa Gráfica.

La dirigente criticó que las personas despedidas son “profesionales, con derecho al trabajo” y que “no se les señala por incapaces, sino por el parentesco”.

El secretario general del FMLN, Medardo González, anunció esta semana que el partido contará con un equipo de abogados para apoyar legalmente “a quienes están siendo despedidos injustificadamente de sus trabajos”.

Legalidad vs ética

“Si yo fuera presidente no tendría un hijo o un nieto trabajando en el gobierno, pero eso no es ilegal”, le confirma a BBC Mundo desde San Salvador el economista César Villalona.

Getty Images Hijos, nietos y familiares políticos del anterior presidente de El Salvador, Salvador Sánchez Cerén, perdieron esta semana sus empleos en el gobierno vía Twitter.

“Otra cosa es la ética. Creo que hay funcionarios que hicieron uso de su cargo para poner familiares, eso es cuestionable desde el punto de vista ético, pero el tratamiento legal de la situación no es el que está siguiendo Bukele”, agrega.

El investigador social enmarca los despidos en una estrategia política por parte de Bukele. “Yo entiendo la lógica política porque esto le da popularidad, impacta sobre la población… pero legalmente hay ciertos vacíos”.

Los 400 empleados de las cinco secretarías cerradas por Bukele en las áreas de transparencia, gobernabilidad y vulnerabilidad, por su parte, aseguran que su despido incumple una ley de salarios aprobada por el Congreso y algunos ya evalúan acudir a los tribunales.

Según Villalona, atendiendo a la citada ley de salarios, estos trabajadores de las secretarías deberían ser indemnizados o reubicados tras realizarse una evaluación caso por caso sobre cómo fueron contratados y si son aptos para un nuevo empleo.

“Y eso no se ha hecho. Esa parte le ha fallado al presidente, no ha seguido el proceso correcto”, dice el experto, a la vez que recuerda que algunos de los despedidos trabajaban en su puesto incluso antes de la llegada del FMLN al poder.

BBC Mundo contactó con Presidencia del gobierno de El Salvador para conocer su postura ante estas posibles demandas pero no obtuvo respuesta.

Getty Images Bukele ya hizo de las redes sociales una de sus principales vías de comunicación con sus seguidores durante la campaña electoral.

“Escarnio público”

El diario digital elsalvador.com publicó por su parte un listado de amigos y familiares de Bukele que también ocupan puestos en dependencias del gobierno actual como un primo, una hermana de su esposa o su tío Miguel Kattán, secretario de Comercio e Inversión.

Villalona califica estos nombramientos de clara “contradicción” por parte de Bukele, aunque cree que no está siendo contraproducente para su imagen.

“Sus seguidores celebran cada despido, no siento que pierda respaldo por esa contradicción, no le genera costos. Pesa más su actuación de estos días, es como un morbo: ahora despide a no sé quién, una hora después a otro…”, analiza.

Al margen de la legalidad o no de los polémicos despidos, muchas personas están criticando la vía utilizada por Bukele para comunicar las destituciones.

Entrevistado en un canal de Telecorporación Salvadoreña, el analista político Jorge Villacorta calificó de “escarnio público” la manera de hacerlo por Twitter.

“El instrumento yo no lo cuestiono, pero sí debería tener cuidado con la imagen de la gente (…) ¿Por qué hacer un señalamiento público y despedirlo así, diciendo su salario, sin evaluación de por qué estaba ahí o cómo llegó, ni cómo fue su desempeño…? Eso tiene que ser bien comunicado”, dice Villalona.

De momento, Bukele continúa adelante con su estrategia de remodelación de su ejecutivo vía Twitter e incluso se permite bromear con “youtubers” que le piden que también “les ordene“ algo a través de la red social.

https://twitter.com/nayibbukele/status/1136442690948800512