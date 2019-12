Cumbre de la OTAN: el video en el que varios líderes mundiales parecen burlarse de Trump que hizo que este acusara a Trudeau de “tener dos caras”

Una captura de pantalla del video de la discordia.

El principal protagonista, sin embargo, es el presidente estadounidense Donald Trump, aunque este no aparece en el video grabado durante la recepción ofrecida por la reina Isabel II a los asistentes a la cumbre que conmemora el 70º aniversario de la Organización del Tratado Atlántico Norte (OTAN).

Trump es aparentemente el tema de conversación de los tres líderes, en un corrillo en el que también participan el primer ministro holandés Mark Rutte y la única hija mujer de la monarca británica, la princesa Anne.

Según medios británicos, los líderes se están burlando de Trump.

“¿Es por eso que llegaron tarde?”, le pregunta Johnson a Macron.

Pero el que responde es Trudeau.

“Fue porque improvisa conferencias de prensa de 40 minutos. ¡Sí, sí, 40 minutos!”, empieza el premier canadiense, quien a su vez es interrumpido por el mandatario francés.

Johnson, Macron y Trudeau se burlan de Trump y su rueda de prensa de 40 minutos en la cumbre de la OTAN en Londres pic.twitter.com/pCByz0OTxb — El HuffPost (@ElHuffPost) December 4, 2019

Como Macron le da la espalda a la cámara, el video -que parece fue publicado originalmente por la agencia rusa de noticias Sputnik News- no permite saber qué dice, pero sus palabras le arrancan una carcajada a Rutte, después de una referencia irónica a los “medios de noticias falsas”.

“Sólo miré como las mandíbulas de los miembros de su equipo tocaban el suelo“, dice más adelante Trudeau, ante la mirada divertida de los presentes.

La confirmación de Trudeau

En el intercambio nunca se menciona a Trump por nombre.

Pero como explica el diario estadounidense The Washington Post, poco antes de la recepción, Trudeau y Macron lo habían visto convertir lo que debía ser una breve foto-oportunidad colectiva “en su propio programa personal de televisión diurna”.

Y este miércoles el propio Trudeau confirmó lo que ya todos sabían.

EPA Trudeau dijo tener una buena relación con Trump. Trump dijo que Trudeau es agradable pero hipócrita.

“Anoche hice una referencia una conferencia de prensa no planificada antes de mi reunión con el presidente Trump, y no tuve problemas en participar en la misma, pero fue notable”, explicó el premier canadiense.

“Todos los líderes tiene equipos que de vez en cuando se quedan boquiabiertos por sorpresas no planificadas, como ese mismo video”, dijo, intentando quitarle hierro al asunto.

“Tengo una muy buena relación con el presidente Trump y su equipo”, aseguró además Trudeau, quien también dijo haber tenido varias buenas reuniones con el mandatario después del incidente.

Pero eso no impidió que Trump lo atacara. Aunque no tan ferozmente como muchos esperaban.

“Bueno, tiene dos caras“, dijo Trump cuando le preguntaron sobre los comentarios del líder canadiense en el video.

“Honestamente, con Trudeau, él es un buen tipo. Me parece que es un tipo muy agradable. Pero la verdad es que le reclamé porque no está pagando el 2% y supongo que no está muy contento “, explicó Trump, haciendo referencia al compromiso de los países de la OTAN de destinar el equivalente del 2% de su PIB a defensa.

El del 2% es, sin embargo, solo uno de los muchos puntos de desencuentro entre Trump y sus aliados de la OTAN que han quedado en evidencia durante la cumbre.

Aunque al final de la misma se logró emitir una declaración conjunta que por momentos pareció amenazada.

Y, tal vez para evitar nuevos problemas y malos entendidos, Trump decidió cancelar la conferencia de prensa que tenía prevista para el final de la cita.

“Vamos a regresar inmediatamente. Creo que ya tuvimos suficientes conferencias de prensa“, dijo.