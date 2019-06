Debate demócrata en Estados Unidos: cómo el español se coló en la carrera para llegar a la Casa Blanca

Con ese jocoso mensaje la escritora y consejera espiritual Marianne Williamson dejó en evidencia cómo la lengua de Cervantes se coló este miércoles por la noche en el primer debate para elegir al candidato demócrata que se enfrentará a Trump en las próximas elecciones a la presidencia, en 2020.

Williamson también compite por la postulación demócrata pero le tocará participar en la segunda noche de debates, que se realizará este jueves en la noche en Miami.

I need to learn Spanish by tomorrow night at 9.

