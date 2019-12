Elecciones en Reino Unido: los sondeos apuntan a una victoria por mayoría absoluta de Boris Johnson que allana el camino al Brexit

El Parlamento tiene 650 escaños, por lo que se necesitan 326 para tener mayoría absoluta.

De confirmarse la tendencia, esta sería la mayor victoria conservadora desde 1987 (año en que Margaret Thatcher ganó su tercer mandato) y el peor resultado para los laboristas desde 1935.

El partido de los Liberal Demócratas se quedaría con 13 escaños, el Partido del Brexit no tendría ninguno y el Partido Nacional Escocés (SNP, por sus siglas en inglés) lograría un excelente resultado con 55 escaños.

En una primera reacción, Boris Johnson calificó a Reino Unido como “la mejor democracia del mundo”.

Thank you to everyone across our great country who voted, who volunteered, who stood as candidates. We live in the greatest democracy in the world. pic.twitter.com/1MuEMXqWHq

